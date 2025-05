Lukáš Sedlák: „Od začátku stáli v pěti před bránou a přišlo mi, že jen čekali, co se stane. Ne, aby nás napadali, snažili se sami něco vytvořit. Museli jsme kombinovat a něco vymyslet, abychom ten jejich box nějakým způsobem narušili a mohli se dostat k lepší střele. Když vidíte, že to máte pod kontrolou, kolikrát to ještě chcete vyšperkovat do prázdné brány, ještě si dát jednu nahrávku. Podle toho vypadala první třetina. Ve druhé jsme nehráli dobře, zbytečně jsme ztráceli puky. Chtěli jsme hrát až moc na krásu, ale ve třetí třetině jsme si to zjednodušili a bylo to lepší.“