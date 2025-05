Zimák také žije šampionátem. Hokejový podcast živě po každém českém zápase

Každý den! Ve dnech, kdy nastoupí národní tým, sledujte analýzy v klasickém podcastu se stálými tvůrci, ovšem i se speciálními hosty. Na příjmu budou také reportéři Sportu a iSport.cz v dějišti šampionátu.

Společně jsme na rozjezd připravili šest otázek a stejný počet odpovědí z tábora českého týmu.

Co všechno pro mužstvo znamená přílet Davida Pastrňáka?

Zdeněk Janda: „Hlavně signál, že obhajoba není nereálná. Když i takový borec, který by si zasloužil vypnout hlavu i tělo někde u moře, řekne, že ho láká pomoct reprezentaci, je jasné, že ve hře musí být další útok na zlato. Před rokem ho trápily zdravotní problémy, hrál se sebezapřením. I tak rozhodl finále. Tentokrát je fit. S týmem bude od začátku a dá se čekat, že naváže na výkony, kterými končil v NHL. Máme se na co těšit. Pastrňák je rozdílový hráč nejvyššího kalibru, který dokáže ostatní pobláznit.“

Bude Karel Vejmelka jasnou brankářskou jedničkou týmu?

Miroslav Horák: „Ideální scénář zní, že Karel Vejmelka odchytá první zápas se Švýcary, ten mu vyjde, a potvrdí svou roli prvního gólmana. Po velmi dobré sezoně v Utahu si věří na podobně zvládnutý turnaj, jaký loni v Praze předvedl Lukáš Dostál. Vejmelka na to rozhodně má, už by si navíc zasloužil výjimečně povedený turnaj. Vyzrál, v zámoří nabral patřičné sebevědomí, postupnými kroky se šplhá mezi širší špičku v NHL. Tak teď to jen prodat v reprezentaci. Což je specifická disciplína, po mentální stránce náročná i nevděčná.“

Bude díky Filipu Hronkovi na pozici prvního přesilovkového beka česká početní převaha jedna z nejlepších na MS?

Radek Duda: „Určitě bude dobrá. Už podle prvního zápasu na Českých hrách proti Finům jsem viděl, že ten kluk je někde jinde než hráči z Evropy. Hlavně by ho lidi na svazu měli natáčet, sestříhat a promítat mladým hráčům. Protože takhle má vypadat bek 21. století. V přesilovce potřebujete pohyb na modré lajně a rozjíždět se po třetině, čímž si vytváříte nové a nové možnosti k zakončení. V přesilovce nesmíte stát. Protože pak si nevytvoříte šance. Hróňa v tomhle převyšuje všechny naše kluky. Zkrátka, hráči z NHL jsou výš a dál. Třeba i v razanci koncovky a podobně.“

Jsi v pohodě s tím, že z mistrovského týmu Komety jede pouze Jakub Flek?

Zbyněk Irgl: „Čekal jsem, že se dostane i na Libora Zábranského, ale jinak jsem s tím v pohodě. Bohužel pro finalisty je to horší v tom, že u mezinárodně neprověřených hráčů už trenéři nemají moc prostoru si je vyzkoušet. Kterým hráčům naplno věří, ti automaticky jedou. Kuba Flek byl jasný. Michala Postavu jsem v nominaci na MS nečekal, byť sezona se mu povedla neskutečně. Podívejte se ale na Šimona Hrubce, kolik titulů za poslední dekádu vyhrál a kolik šancí v nároďáku dostal. Za mě jich moc nebylo. A zase nejede.“

Předvede kapitán Roman Červenka podobný turnaj jako loni v Praze?

Jaroslav Bednář: „Na to mám jednoznačnou odpověď: Předvede. Červus hrál v extraligovém play off výborně, pořád to v něm je, navíc se mi hrozně moc líbí naše sestava. Je neskutečně nadupaná. Přijde mi možná ještě silnější než loni v Praze. Až jsem si říkal, že trenéři museli mít šedivou hlavu ještě před odletem na mistrovství. Kvůli tomu, koho vyřadit. Gólmani, beci, útok… Ty bláho, tam je materiálu! Fakt skvělá sestava, navíc budou kluci po loňsku sebevědomí. A Červus znovu sehraje klíčovou roli.“

Bude chybět týmu na ledě a v kabině Radko Gudas?

Pavel Bárta: „Určitě ano. Tvrdý, defenzivní bek, co umí udělat pořádek v pásmu a vyčistit prostor před vchodem do baráku. Uzemní soupeře, rozdává rány. Má respekt, že kolikrát stačí jen pohled, aby druhé odradil vydat se jeho směrem. Z mistrovství světa se omluvil. Předchozí sezony měl dlouhé, potřebuje se dát zdravotně do pořádku, chce si zahrát na olympiádě, která mu dvakrát utekla. Obránce jeho ražení v sestavě českého týmu nevidím. Ale snad ho dokáže nahradit někdo jiný, byť jiným způsobem.“