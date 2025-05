První představení na mistrovství světa po zlaté Praze a hned takové nervy. Při úvodním zápase českých hokejistů se Švýcary (5:4p) v Herningu si řada fanoušků zřejmě musela utírat pot z čela. Úřadujícím mistrům světa s hvězdným Davidem Pastrňákem bylo dost těžko v první a třetí třetině, reprízu loňského finále ale nakonec zvládli. „Hra byla trošku jiná než výsledek, ale myslím si, že kluci šlapali až do poslední minuty a vyplatilo se to,“ řekl bývalý vynikající útočník Josef Marha, jenž byl hostem podcastu ZIMÁK ŽIVĚ. Začátek cesty za obhajobou zlatých medailí zhodnotil společně s tradičním expertem Radkem Dudou. Přišla řeč i na Martina Nečase a co dál s českou sestavou na turnaji.

Se 13 zlatými hrdiny z Prahy v čele s Davidem Pastrňákem nastupovala hokejová reprezentace do prvního představení na šampionátu ve Švédsku a Dánsku. Očekávání tak byla už před úvodním buly nepochybně vysoká. Výhra party kolem Romana Červenky ale měla hororovou režii. Masivní nástup Švýcarů Čechům těžce nesedl a po necelých 18 minutách hry už prohrávali 0:2.

Zlepšení hry Rulíkova výběru přišlo i díky přesilovkovému gólu do šatny ve druhé třetině, kdy Češi skóre otočili. Radek Duda si ale všiml jiných klíčových momentů. Jedním z nich byla i skvělá reakce střídačky, když Švýcarsko (poprvé) dalo druhý gól, na který úspěšně využila trenérskou výzvu.

„Roli hrála i trošku nedisciplinovanost Švýcarů, měli trošku krvavý oči na Pastu. Zbytečně dali klukům přesilovku pět na tři. Fantasticky zahraný. A takový ten gól do šatny na 2:1 dal klukům obrovskou naději, aby mohli dominovat ve druhý třetině. V té Švýcaři úplně vypadli z tempa. Naskočili zase až ve třetí třetině,“ řekl Duda. „Máme skvělý hráče do standardních situací, ale trenéři budou mít velkou fušku dát dokupy chemii pětek,“ přidal bývalý útočník.

V dalším utkání, které Češi odehrají v neděli proti Norsku, by neměl chybět ani útočník Martin Nečas. Nabízí se otázka, kam dalšího z mistrů světa zařadit do sestavy. Zatímco Duda by si hráče Colorada dokázal představit i vedle Davida Pastrňáka, Josef Marha věří, že by si poradil v jakémkoliv útoku.

„Myslím si, že ti hráči jsou dnes tak dobří a inteligentní, že jim je jedno, kde budou hrát. Nečas je TOP hráč NHL. V každé lajně, do které půjde, bude dominovat, jezdit, rozdávat puky. Kluci se s ním svezou, nebo naopak spíš uvidí, že je na úplně jiný rychlosti a budou se mu chtít vyrovnat. Pozvedne to neskutečně. Je jedno, kde bude hrát. Všude bude výborný,“ nepochybuje pětinásobný mistr švýcarské nejvyšší soutěže.

