Klasický Červus. Co už na něj říct? Prostě kapitán, který ani ve 39 letech nepolevuje. Zahodil zklamání z finále extraligy a proti Švýcarům ukázal, proč je nepostradatelný. Nejen, že rozhodl prodloužení, ale podařilo se mu během první třetiny vyburcovat nevýrazný tým... Nakonec posbíral tři body. Je to prostě správný kápo, který klidně může zvednout po šampionátu znovu pohár...

Změna po první třetině. Možná jste se i vy, kdo jste zápas sledovali u televize, sami sebe ptali: Tohle není ta hra, kterou Češi před rokem zatápěli soupeřům, že ne? Nebyla. Úvodní minuty první třetiny byly z českého pohledu nevýrazné a mdlé. Chyběla agresivita, lepší bruslení. To, co šlo Švýcarům, nešlo Červenkovi a spol. Ale potom přišla proměna. Česká hra byla mnohem víc cítit a přišel zasloužený obrat. Jenže následně zabrali i Švýcaři, kteří také otočili stav. A drama pokračovalo.

Neuznaný gól. V době, kdy obhájci titulu byli v úvodu v útlumu, mohlo být ještě hůř. V šesté minutě skórovali, opět po krkolomném (ne)zákroku Karla Vejmelky přišel zásah do odryté klece. Jenže zaúřadovala česká podpora u videa (Denis Havel a Jakub Zelenka), která si správně všimla, že šlo o švýcarský ofsajd. Pro Čechy to byla spása. Kdo ví, jestli by se po další ráně takhle zvedli.