PŘÍMO Z DÁNSKA | Když přišel mezi novináře, nejdřív se omluvil. „Díky, že jste na mě počkali,“ řekl útočník David Pastrňák, který se potom kál, že neproměnil samostatný nájezd. „Sjelo mi to, led nebyl ideální. Ale musím říct popravdě, že se za to trochu stydím,“ přiznala hvězda Bostonu. Jinak ale mohl být Pasta spokojený, že nakonec Češi brali body za výhru 5:4 v prodloužení.

Co byste řekl k vítěznému gólu v nastavení, který jste krásně vymyslel?

„První střídání jsem to zkusil okolo, a neotevřelo se to tam. Potom, když jsem to dostal do jízdy, jsem to zkusil na střed. V rychlosti jsem viděl Červuse (Romana Červenku), tak jsem mu to jenom posunul. On to většinou promění. Skvělá střela, důležité vítězství.“

To potěší, zvlášť když víte, že spoluhráč takové věci proměňuje.

„On to ukazuje už posledních pár let na mistrovství světa každý rok. Góly dává, body mu tam skáčou. Velmi chytrý hráč, střelu má dobrou.“

Je povzbuzující, že jste utkání dvakrát otočili?

„Věděli jsme, že tohle nebude jednoduchý zápas. Bylo to náročné. Otočka může pomoct psychice, ale pořád je to jenom první bitva. Jsme moc rádi, že máme bod navíc.“

Co bylo jinak ve druhé části oproti první třetině?

„Nevím, možná led… Měli jsme jenom jeden trénink, někteří kluci dva. Nevím, čím to bylo, ale možná i tím, že spousta kluků měla pauzu. Tři týdny jenom trénuješ, ale nejlepší trénink je zápas. Někdy trvá se do toho dostat.“

Bylo znát, že jste dlouho nehrál?

„Je to cítit samozřejmě. Jak už jsem říkal, nejlepší trénink je zápas. Doufám, že to bude z mojí strany lepší a lepší.“

Co jste říkal na atmosféru?

„České vlajky byly všude. Švýcarům taky musím dát kredit, že jezdí hodně fanoušků. U našich je skoro samozřejmost, že jezdí na víkendové zápasy. Doufejme, že jich bude ještě přibývat. Vytvořili nám skvělou atmosféru, mohou být našim dalším hráčem.“

Spoluhráč Lukáš Sedlák skóroval ve vypůjčené helmě, to se hned tak nestává. Co na to říkáte?

„Dělal jsem si srandu, že potřeboval změnit helmu a dal gól. Byl to důležitý moment.“