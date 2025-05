Jsou vysoké výhry, které ale nemusí být tak cenné. Pak jsou ty těsné, vydřené, které bolí. Možná se ale počítají ještě víc. Což je přesně tenhle případ.

Norové potvrdili, že není náhoda, proč se jim přezdívá Vikingové. Přesně v jejich stylu šli do všeho po hlavě. Jakmile mohli dohrát souboj, okamžitě šli do toho. Nenechali české hráče vydechnout, neustále po nich šli. Stejně jako po obráncích, kteří vůbec nemohli s pukem volně dýchat…



„Byli dobří v soubojích. Zbytečně jsme si to někdy komplikovali a přehrávali to. Měli jsme hru zjednodušit, až moc jsme si nahrávali," zhodnotil to Lukáš Sedlák, centr elitní formace.

Ale přesně tohle se čekalo. Vždyť obhájci zlata měli ještě v živé paměti, že před rokem s Nory prohrávali 1:3! A měli co dělat, aby zápas s urputným soupeřem, jenž neustále balancoval na hraně pravidel, otočili. Rozhodčí do toho příliš nezasahovali, ale některé zákroky potrestat měli.

I proto byli Norové tak nepříjemní. „Tohle jsme si říkali na poradě,“ připomněl loňskou trpkou zkušenost obránce Libor Hájek. I teď to byla fuška. Také pro týmového lékaře Antonína Chocholu, jenž byl neustále v permanenci.



Fanoušci se strachují o zdravotní stav hned několika hráčů. Nedohrál Tomáš Kundrátek, do kabiny odbelhal Jáchym Kondelík, který se naštěstí vrátil. Těžce se zvedal z ledu i Lukáš Sedlák, jenž už byl z play off dobitý a plný šrámů…

Když je nejvíc potřeba, musejí za to vzít ti nejzkušenější. Hvězdy, od kterých se to čeká. Stalo se. Příval šedin v hlavách fanoušků i koučů pozastavil David Pastrňák, který se trefil ve 34. minutě poté, co mu puk krásně naservíroval kapitán Roman Červenka. A trefil vítězný gól, ten první zařídil všeuměl a obětavec Jakub Flek.

Spolupráce Pastrňák – Červenka patří k ozdobám českého týmu. Videokouči ostatních reprezentací musí zuřivě stříhat jejich klipy. Třetím do party je centr Sedlák.

První zápas na šampionátu odehrál Martin Nečas, jenž úvodní utkání sledoval z tribuny, protože se mu zatoulala výstroj. Teď už byl v akci. Obnovil spolupráci s Filipem Zadinou, v centru byl Michael Špaček. „Nějaké nahrávky a rychlost už jsem cítil, že tam jde. Ale ještě chvíli potrvá, než si to sedne víc,“ uvedl jeho dávný parťák Zadina. Oba se vrátili v čase a zavzpomínali si, jaké to bylo, když spolu hráli v mládeži a na dvacítkách.

A co bylo také pozitivní? Vedle toho, že se Češi nenechali zdeptat otravnou hrou? Výkon Karla Vejmelky! Všichni si pamatují příběh prvního utkání. Jak smolně inkasoval první gól, který si potom sám vyčítal. Jak si pořádně nesáhl na puk a už Švýcaři vedli 2:0.

Jenže potom ukázal, proč je v NHL jedničkou. A proč mu tuhle pozici svěřili i trenéři. Tým podržel a dal mu šanci úvodní partii otočit. Proti Norům na to navázal. Připsal si klíčové zákroky, když to byla nejvíc potřeba.

Až se za ním během druhé třetiny po jednom z fantastických reflexů ozývalo skandování: Karel Vejmelka!

Čeští příznivci během zápasu tušili, že národní tým potřebuje dodat sílu i energii z hlediště, takže neúnavně troubili, povzbuzovali, do toho poskakovali v tradičním rytmu: Kdo neskáče, není Čech.

Soupeř v závěru tlači, snažil se o vyrovnání, ale Češi odolali. Opět díky Vejmelkovi.