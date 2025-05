PŘÍMO Z DÁNSKA | Zlatý hrdina, který loni oslnil dvěma totožnými nájezdy v semifinále se Švédy. Ale také útočník, jehož soupeři, hlavně v play off, nemohli vystát. Třeba takový Kristián Pospíšil… Teď už je však útočník Lukáš Sedlák zpátky v pozici celonárodního oblíbence, jenž se pokusí s hokejovou reprezentací obhájit zlato. Navíc v mimořádně zodpovědné roli. Jako elitní centr. „Pasta je někdy nečitelný i pro mě,“ usmívá se v otevřeném rozhovoru pro iSport. V něm se vrací i k pardubické sezoně, trenérovi Miloslavu Hořavovi nebo tomu, jestli uvažoval, že by šel jinam z Dynama.

S Pardubicemi prohrál podruhé v řadě sedmé finále. Druhý rok po sobě vstřebával gigantické zklamání, ale i tak vyslyšel vábení národního týmu. V Herningu je v plné zbroji. Plný touhy opět získat tu nejcennější medaili. „Ten pocit chcete zažít znovu,“ hlásí mozek první lajny s Romanem Červenkou a Davidem Pastrňákem.

Vraťme se na chvíli k porážce ve finále s Kometou. Hned jste měl jasno, že posílíte reprezentaci?

„Hned ne, přeci jenom moje sezona byla kvůli všem možným zraněním těžká. Po zápase jsme se bavili s Červusem (Romanem Červenkou), pak jsem se taky rozhodl, že pojedu. Nikdy bych reprezentaci neodmítl, když to není úplně nutný. Cítil jsem, že můžu být platný a že pořád mám dost síly a energie. A jsem schopný nároďáku pomoct.

Jak moc jste byl zmordovaný?

„Cítím to doteď, krk není úplně v pohodě. Jsou lepší dny, ale i horší. Někdy nemůžu pořádně otočit hlavou, ale vždycky se dám nějak dohromady a je to v rámci možností v pohodě.“

Co dalšího jste zvažoval?

„Spíš šlo o všechny pauzy, které jsem měl. Na začátku sezony, před play off, potom i během něj. S tím odchází trochu i kondice. Měl jsem otřes mozku, kdy toho člověk moc nenatrénuje. Pak nohu, kdy můžete těžko fyzičku dohánět. Takže o to šlo nejvíc.“

Jste natolik soudný, že kdybyste cítil, že to nejde, raději byste do toho nešel?

„Ano. Nemá cenu jet na šampionát jenom kvůli vlastním ambicím. Vždycky člověk musí být schopný mužstvu něco dát a hrát na odpovídající úrovni.“

Navíc když jste v roli klíčového hráče, plníte roli prvního centra.

„Taky záleží, v jaké pozici člověk hraje. Já mám možná trošku výhodu v tom, že můžu hrát všude. I kdyby se to nějak změnilo, jsem schopný pomoct v jiné roli. Třeba chodit na oslabení.“

Poučení z porážek a růst Pardubic

Už jste vytěsnil pocity po porážce s Kometou v sedmém utkání finále? Rok poté, co bylo s Třincem.