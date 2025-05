Slováky nakoply zámořské posily. Výzva? Asistenti věděli, že to byl ofsajd, řekl Országh

Pořádně si oddechli. Slovenští hokejisté ve druhém utkání na mistrovství světa porazili Slovince 3:1, čímž jasně ukázali, že boj o udržení v elitní divizi se jich s největší pravděpodobností týkat nebude. Pomohly jim posily ze zámoří. Obránce Samuel Kňažko i útočník Pavol Regenda dorazili do Stockholmu až v průběhu soboty. „Nevím, jestli jsem už aklimatizovaný, ale vyšlo to dobře,“ pokyvoval Regenda.

Do úvodního utkání se Švédskem vstoupili Slováci aktivně, jenže od první branky Tre Kronor se jim všechno rozsypalo. Nakonec odešli s debaklem 0:5, přestože rozdíl mezi oběma týmy tak znatelný nebyl.

Zcela odlišnou první třetinu si Slovensko nechalo na nedělní poledne. Do slovinské defenzivy vletělo, od začátku do ní bušilo. Před brankářem Pintaričem nejprve zamíchal Sebastian Čederle, jen o 66 sekund později zvyšoval Pavol Regenda, čerstvá posila z farmářského San Jose Barracuda.

„Nevím, jestli jsem už aklimatizovaný, ale vyšlo to dobře. Stál jsem před bránou, povedlo se mi dát gól. Síly teď trošku odchází, ale snažím se. Zavolali mi, protože potřebovali hráče, takže jsem hned skočil do zápasu,“ popisoval Regenda v přestávkovém televizním rozhovoru.

Gól Slovinska neplatil kvůli úspěšné trenérské výzvě

Krátce po polovině utkání se blýskl Róbert Lantoši, jehož precizní pas poslal do kasy Michal Krištof. „Viděl jsem, že si najel do prázdného prostoru a snažil jsem se mu to tam poslat. Dobře zakončil, takže fajn,“ usmála se nová posila českobudějovického Motoru.

V závěru druhé třetiny sice Slováci inkasovali, ofsajdová coach challenge ale původní verdikt změnila. Branka neplatila, průběžný stav 3:0 svítil dál. „Naši asistenti, kteří mají tyto věci na starost, hned věděli, že to byl ofsajd,“ komentoval kouč Vladimír Országh.

Snížení se tak Slovinci dočkali až ve 47. minutě v přesilovce. „Vždycky je něco, co nevychází. Nepracovali jsme celých šedesát minut, dostali jsme je do zápasu dvěma vyloučeními a dovolili jsme jim dát gól, což se nemůže stávat,“ láteřil Lantoši.

Závěr si však Országhova družina pohlídala, na mistrovství světa tak bere první body. „Směrem do dalších zápasů je to velmi důležité vítězství, i pro psychickou pohodu. Měli jsme dobrý začátek, dali jsme dva góly, ale ve třetí třetině jsme si to zkomplikovali a přestali jsme střílet. Podržel nás brankář Hlavaj,“ uvědomoval si trenér.

Už v pondělí půjde jeho tým do akce znovu. Tentokrát vyzve nevyzpytatelné Rakousko, které řádně zatopilo Finům i Švédům. „Pro nás je každý zápas velmi důležitý už teď. Rakušané proti Švédům ukázali, že jsou dobrý tým,“ uznal talentovaný centr Dalibor Dvorský.

„Proti Rakousku to bude náročné, proto je dobře, že jsme hráli už od dvanácti hodin. Teď bude důležité zregenerovat a na zápas se připravit,“ pokývl Regenda.