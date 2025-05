Byla to dřina. Tak, jak se čekalo. Národní tým dlouhodobě s Nory prožívá krušné časy, před rokem v Praze musel hasit manko 1:3. „Takže je to velmi cenná výhra,“ uvedl Radim Rulík, jenž bezprostředně po utkání nevěděl, jak to vypadá se zraněným obráncem Tomášem Kundrátkem.

Budete na rozhodčí nějak reagovat?

„Tady je systém, který je podle mě dobrý, že můžeme zákroky rozhodčím poslat, oni přijdou před dalším zápasem, proběhne diskuse a vysvětlí nám jejich pohled. Určitě s tím budeme pracovat. Myslím si, že byly minimálně tři fauly, které nebyly vůbec potrestané. Navíc jednoznačné. Což mohl být klíč, jak jim odskočit víc než na 2:1. My jsme byli stoprocentně tvořící tým, oni ten bránicí. A jestli je poměr vyloučených 3:3, tak tomu hokeji moc nerozumím. Kdyby ty fauly nedělali, tak OK. Ale já jsem je tam viděl. Třeba na Lukáše Sedláka jednoznačný faul.“

Zatrnulo vám v tu dobu? Zvlášť, když pardubický útočník byl už hodně pomlácený z play off?

„Jasně, zatrnulo, ale jsem rád, že zápas dohrál a nedošlo k většímu otřesu.“

A jak to vypadá s obráncem Tomášem Kundrátkem?

„Uvidíme v pondělí.“ (v předešlém televizním rozhovoru na toto téma prohlásil: „Máme nějaké zprávy od pana doktora, tak uvidíme. O nějakém optimismu bych ale asi úplně nemluvil.“)

Asi se dalo čekat, že Norové budou hrát takhle urputně, že?

„Ano. Když si vezmu historii zápasů s Nory, je to vždycky stejné, podobné. Kolikrát to šlo do prodloužení. Možná se i prohrálo, že?“

Ano, při šampionátu v roce 2010 v Německu.

„Takže je to houževnatý tým. V tomhle poměru sil je třeba, aby soupeř měl více vyloučených, třeba šest ku třem, abychom měli víc přesilovek a měli možnost udělat rozdíl v početních výhodách. Ale pokud na to rozhodčí nereagují, potom dojde k tomu, že jsme strašně rádi, že jsme takhle urvali tři body. Protože to nebylo vůbec jednoduchý.“

Nový útok s Nečasem? Budu si muset s nimi trochu promluvit

O to cennější výhra je to?

„Já si myslím, že jo. Hlavně Karel (Vejmelka) zachytal výborně, byl jistý v bráně. Kvůli Tomášovi Kundrátkovi, který odstoupil, jsme hráli na šest beků, a ti to zvládli parádně. Z tohoto pohledu jsme rádi.“

Jak jste viděl nově složený druhý útok? V němž hráli Martin Nečas, Michael Špaček a Filip Zadina?

„Budu si muset s nimi trochu promluvit a uvidíme.“

Něco se vám nelíbilo?

„To si ale nechám pro ně.“

Jak se vám naopak líbilo, že první lajna dá góly, když je to nejvíc potřeba?

„Samozřejmě se mi to líbí, to je bez diskuse. Je tam kvalita. Pasta (David Pastrňák) skóroval, rozhodl zápas. Jsme rádi, že máme tyhle kluky. Mají sebevědomí a umějí to, jsou nebezpeční.“

Myslíte si, že se něco podobného dá čekat i v pondělí od Dánů?

„Podle mě úplně to samé. Že to bude jako přes kopírák, takže nás nečeká žádný lehký zápas.“

Když se vrátíme ke gólmanovi Vejmelkovi, je to pro jeho sebevědomí důležitá výhra, že? Zvlášť poté, co mu hlavně úvod minulého utkání se Švýcary příliš nevyšel.

„Určitě ano. Chce to trpělivost, Ondra Pavelec (trenér gólmanů) na to má dobrý cit, což jsem zmiňoval už několikrát. Přesně jsme si řekli, jak a proč to uděláme. Karel důvěru jednoznačně týmu vrátil.“