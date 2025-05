MS v hokeji

PŘÍMO Z DÁNSKA | Nejsou vidět jako hvězdy na ledě. Neslyší potlesk. Ale i tak je jejich role nezastupitelná. Právě videokouči českého týmu slyší chválu poté, co na mistrovství světa dvakrát správně odhadli, že góly soupeřů neměly platit. „Je to naše práce. Sláva patří jiným,“ říká skromně Denis Havel, jenž má spolu s Jakubem Zelenkou video na povel. Ale právě Havel, který je v téhle pozici už na devátém šampionátu, má trenérské výzvy na starost. Pro web iSport svoji práci popsal.

V hale Jyske Bank Boxen se usadil pod střechu. Právě tam je jeho pracovna. Před sebou notebook a velká obrazovka. To je jeho svět. „Říká se, že jsme trenérovy oči seshora. Takže vždycky jde o to, abychom mu dali, co chce on,“ hlásí dlouholetý videokouč, v extralize ve službách Vítkovic, a aktuálně muž, jenž výrazně v dobrém ovlivnil úspěšný český start na šampionátu.

Jak se vám poslouchá chvála?

„My jsme spíš naopak radši, když jsme v ústraní. OK, ty výzvy pomohly týmu i nám. Ale jsme radši, když moc nejsme vidět. Sláva patří jiným.“

Jaký prostor po gólu máte na to, abyste se ozvali?

„V boxu časoměřičů je časový odpočet, mám dojem, že je to 45 sekund po gólu. Je to čas, během nějž v televizi běží opakovačky. Potom už se hází buly, takže do té doby si musíme challenge vzít. Tím, že to byl ofsajd, který se stal ještě před gólem, jsme na to měli o něco víc času. Při nedovoleném bránění brankáři nám limit začíná právě v době gólu. Pokud jde o přechod modré čáry, můžeme se koukat už během hry.“

Takže jste si toho všimli hned?

„Při zápase se Švýcary jsme si byli skoro jistí, že to byl ofsajd, protože kotouč zůstal na modré čáře. To bylo vidět i pouhým okem. Proti Dánům to bylo opravdu na milimetry, ale věděli jsme, že to může být špatně posouzené na ledě.“

Což je velká zodpovědnost, že? Pokud byste se spletli, gól by platil a tým by navíc hrál dvě minuty v oslabení.

„Je to tak. Kdyby to nevyšlo, prohrávali bychom 0:1, a ještě bychom šli do oslabení. A kdyby se náhodou Dánové v domácím prostředí dostali do vedení 2:0, asi by to nebylo ideální a úplně by se nám s Kubou (Zelenkou) dolů mezi kolegy nechtělo.