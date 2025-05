Konec v prodloužení! Hertl má po sezoně. A co MS? Šance malé, třeba pomůže známost…

Sen o Stanley Cupu se mu rozplynul. Další šance přijde až za rok. A co boj o zlato na hokejovém šampionátu? Útočník Tomáš Hertl prohrál s Vegas v pátém utkání série druhého kola play off NHL s Edmontonem 0:1 v prodloužení, takže mu sezona končí. Oilers postupují po vítězství 4:1 v sérii. A jak vypadá jeho případná účast na mistrovství světa v Dánsku? Podle informací Sportu je zahalená ve velké mlze, zranění ho (nejspíš) nepustí. Nadějí je osobní kontakt generálního manažera Jiřího Šlégra se šéfem Golden Knights.

Při utkání bylo vidět, že má ze strany trenéra Hertl velkou důvěru. Největší šanci měl ve 47. minutě, kdy se chystal na střelu z mezikruží, ale nakonec nevypálil a skončil za brankou.

A potom musel sledovat radost Oilers, kteří rozhodli v prodloužení. Chvíli byly pochyby, jestli jde o regulérní gól a nedošlo k nedovolenému ataku na gólmana, ale naděje Golden Knights byla marná.

Je konec, mají po sezoně.

A teď to hlavní, co české fanoušky nejvíc zajímá. Jak je to s Hertlem ohledně šampionátu? Vedení reprezentace se netají, že má o jeho služby velký zájem. Zvlášť, když je pozice centra aktuálně nedostatkové zboží.

Ale zprávy nejsou příliš optimistické.

Co účast na MS?

Podle informací Sportu se má situace následovně. Český útočník, jenž s reprezentací slavil bronz při šampionátu v Tampere v roce 2022, hrál v play off se zraněním v horní části těla. Přivodil si ho před startem vyřazovací části a výrazně ho limitovalo.

Už jenom pohled na jeho výkony v sérii proti Edmontonu ukazoval, že není stoprocentně v pořádku. Vnitřně by ho účast na šampionátu velmi lákala. Zvlášť, když o něj přišel před rokem v Praze.

Důvod? Klub ho nepustil ze zdravotních důvodů… „Nedá se nic dělat. Kvůli zranění už jsem přišel o tolik akcí, že už to radši ani nepočítám,“ povzdychl si tehdy v rozhovoru pro iSport.

A zdá se, že letos to bude podobný příběh. Bylo by s velkým podivem, kdyby mu Vegas Golden Knights dali zelenou. Pro klub je klíčovým útočníkem, ročně pobírá v průměru 8,14 milionů dolarů a kontrakt má až do roku 2030. Sám Hertl podle zdrojů Sportu příliš nepočítá s tím, že by ho klub mohl uvolnit…

Účast na mistrovství v Dánsku ho láká. Zvlášť, když tuší, že o něj národní tým má velký zájem a vidí, jaká parta se sešla a pokusí se obhájit zlato. Ale… Sám hráč v posledních dnech v kontaktu s vedením reprezentace nebyl, protože trenéři i manažeři nechtějí hráče vyrušovat z jejich koncentrace na play off.

Nadějí zůstává osobní vztah generálního manažera Jiřího Šlégra s klubovým šéfem - Georgem McPheem, jenž Golden Knights dříve vedl jako GM a byl to on, kdo postavil kostru nového týmu. Poté povýšil do pozice prezidenta hokejových operací. A když svoji manažerskou kariéru začínal, bylo to ve Vancouveru zrovna v době, když Šlégr v klubu rozjížděl svoji zámořskou misi. Byla to sezona 1992/93 a s českým obráncem tehdy uzavřel jeho první kontrakt v NHL.

„Je pravda, že se známe,“ potvrdil někdejší obránce, olympijský šampion z Nagana, mistr světa i vítěz Stanley Cupu. Víc situaci však nechtěl komentovat.

Je ale zřejmé, že uplatní veškerý svůj vliv, aby Vegas vydalo souhlasné stanovisko. Zdá se ale, že to bude mimořádně těžký úkol. Ne-li nemožný.

Jasněji bude v následujících hodinách a dnech.