Program mistrovství světa v hokeji jde do finiše. Za sebou už máme dvě ze čtyř čtvrtfinále, ve kterých si vybojovali postup Spojené státy a Švýcarsko. Ve večerních zápasech je doplní zbylí dva semifinalisté, Česko čeká ostře sledovaný duel s domácími ve Švédsku Na koho by narazilo mezi poslední čtyřkou v případě dnešního vítězství? Program MS ZDE>>>

Varianta 1 s českým postupem

Jistý postup Švýcarsko, USA + postup Kanady přes Dánsko

Kanada – Česko

Švýcarsko – USA

Češi by byli na žebříčku pro nasazování z postupujících nejslabší a tak by v semifinále vyfasovali Kanadu, nejlepší tým po základních skupinách a před turnajem také největšího favorita na zlato. V druhém souboji by došlo na reprízu souboje ze skupiny B, který ovládli Švýcaři nad USA 3:0.

Varianta 2 s českým postupem

Jistý postup Švýcarsko, USA + postup Dánů přes Kanadu

Švýcarsko – Dánsko

USA – Česko

Tady kalkulujeme, že nastane největší senzace turnaje. Tedy postup dánského outsidera proti kanadské mašině. Kdyby k němu došlo, na český výběr by vyšel znovu zámořský soupeř. Američanům by bylo co oplácet. V úterý zvítězili na závěr skupiny nad Rulíkovým mužstvem jednoznačně 5:2.

Semifinálové zápasy se hrají v sobotu od 14:20 a 18:20, souboj o 3. místo je na programu v neděli od 15:20, finále se hraje od 20:20. Všechny zbývající zápasy hostí už pouze Stockholm.

Program play off MS v hokeji 2025

Skupina A na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Kanada 7 6 0 1 0 34:7 19 2 Švédsko 7 6 0 0 1 28:8 18 3 Finsko 7 4 2 0 1 22:10 16 4 Rakousko 7 2 2 0 3 21:18 10 5 Lotyšsko 7 3 0 0 4 17:25 9 6 Slovensko 7 2 0 1 4 9:24 7 7 Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8 Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B na MS v hokeji 2025

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švýcarsko 7 6 0 1 0 34:9 19 2 USA 7 5 1 0 1 34:14 17 3 Česko 7 5 1 0 1 35:14 17 4 Dánsko 7 3 1 0 3 25:24 11 5 Německo 7 3 0 1 3 20:22 10 6 Norsko 7 1 0 1 5 13:24 4 7 Maďarsko 7 1 0 0 6 8:39 3 8 Kazachstán 7 1 0 0 6 9:32 3

Nasazení pro semifinále MS v hokeji 2025

O nasazení do semifinále rozhoduje:

pořadí ve skupině,

počet bodů získaný ve skupině,

skóre ve skupinové fázi,

počet vstřelených gólů ve skupině,

pořadí při nasazení do turnaje.

Žebříček týmů pro nasazení v semifinále

Kanada Švýcarsko Švédsko USA Česko Finsko Dánsko Rakousko

Oficiální potvrzení semifinálových zápasů přichází až po odehrání všech čtvrtfinálových zápasů. Tímto systémem týmy, kteří si vedly v turnaji lépe, hrají s papírově slabšími soupeři.