Sobotní program hokejového mistrovství světa v Dánsku a Švédsku nabízí šest zápasů. Američané v poledním napínavém klání zdolali Němce 6:3, Finsko úspěšně bojovalo o body proti Lotyšsku při výhře 2:1. V 16.20 jdou do akce Češi proti Kazachstánu, ve stejném čase se pak Francie pokusí zaskočit favorita ze Švédska. Ve večerních soubojích od 20.20 se představí Slováci s Kanadou a Dánsko proti Norsku.

Skupina A

Finsko - Lotyšsko 2:1

Finové si zapisují do tabulky těsnou, byť důležitou výhru. V poledním utkání s Lotyšskem slaví po těsném výsledku 2:1. Pobaltská země tým Suomi přestřílela, ale zkušenosti Juusea Sarose pomohly. Modrobílí se tak více přiblížili k branám čtvrtfinále.

Francie - Švédsko

Kanada - Slovensko

# Tým Z V VP PP P Skóre B 1 Švédsko 5 5 0 0 0 21:3 15 2 Kanada 4 4 0 0 0 21:2 12 3 Finsko 5 3 1 0 1 18:8 11 4 Slovensko 4 2 0 1 1 7:10 7 5 Lotyšsko 5 2 0 0 3 11:18 6 6 Rakousko 5 1 1 0 3 12:15 5 7 Francie 5 0 0 1 4 7:20 1 8 Slovinsko 5 0 0 0 5 4:25 0

Skupina B

USA - Německo 6:3

Momenty s mnoha zvraty nabídlo utkání mezi USA a Německem. Američané odcházeli do kabin po dvaceti minutách s vedením 3:0 v zádech. Do dalšího dějství ale Němci nastoupili s úplně jiným elánem a tříbodové manko bylo po konci prostřední periody pryč. Za vyrovnaného stavu ke smůle Německa se zranil brankář Philipp Grubauer, kterého musel nahradit Mathias Niederberger. Ten inkasoval ve 45. minutě vítězný gól USA. Poté se Grubauer mezi tři tyče vrátil, ale soupeř přidal ještě další dva góly, z toho jeden do opuětěné klece a zvítězil 6:3.

Česko - Kazachstán

Dánsko - Norsko