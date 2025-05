PŘÍMO Z DÁNSKA | Velká gratulace, kapitáne! Roman Červenka odehrál jubilejní stý zápas na mistrovství světa, který okořenil stylově. Hattrickem! Národní tým úspěšně zvládl další zatěžkávací zkoušku hlavně na psychiku. Po Maďarsku ho čekal Kazachstán, další ze soupeřů z kategorie povinných výher, které se musí vytrpět… Vyhrál 8:1. Teď už jde do tuhého. Národní tým v pondělí hraje s Němci, v úterý s Američany. A pak už je na řadě klíčové čtvrtfinále. Do té doby se ještě bude dlouho gratulovat Červenkovi. Po zápase následuje na iSportu podcast Zimák živě s maminkou Davida Pastrňáka Marcelou Ziembovou a Jaroslavem Bednářem.

100 zápasů, 87 bodů (32+55). Z téhle porce utkání na mistrovství světa dokázal bodovat hned v 58 z nich. Páté utkání v Herningu nebylo výjimkou.

V sobotu odpoledne přidal tři góly a ukázal svojí velikost i nepostradatelnost. Ve 39 letech udivuje. Hraje v první formaci, produkuje, táhne ostatní… Vyšvihl tři góly, každý jiný.



„Je to krásně završení a ocenění těch 100 zápasů. Taková třešnička. Když se na něj dívám, jak trénuje a připravuje se, myslím, že těch zápasů přidá ještě hodně," uvedl útočník Lukáš Sedlák.



„Roman nemá gratulace moc rád, tak mu možná naschvál pogratulujeme znova," pousmál se spoluhráč z elitní formace. Spoluhráči si totiž mysleli, že stovku měl už před dvěma zápasy. Což chybně spočítala IIHF. Teď už se ale i její statistici shodli na tom, že stovku zaokrouhlil právě v sobotu proti Kazachstánu.



Ve 38. minutě jel z úhlu na branku. Už se zdálo, že je v tísni, ale vytáhl skvělý bekhend. Puk zapadl pod horní tyčku. Bylo to 4:0 pro favorita. Červenka jel ke střídačce, v rámci tradičního rituálu si se všemi plácnul. Pak se usadil. Také fanoušci vycítili, že jde o mimořádný moment a začali skandovat jeho jméno. Svůj druhý gól přidal ve třetí části, kdy přesně vystřelil.

A chvíli před koncem přidal po dorážce třetí. Při utkání ukázal svůj široký repertoár zakončení. Už před zápasem mu spoluhráči v kabině gratulovali k obdivuhodnému milníku. Po utkání přicházely další.

I lidé v hledišti vytahovali jeho dresy. I tímto gestem ho chtěli ocenit.

Zlatý kapitán, jenž dovedl národní tým k titulu před rokem v Praze, by si pro jubilejní zápas zasloužil lepší kulisy. Hrálo se proti Kazachstánu, což rozhodně není soupeř, na kterého by se hráči těšili. Ani atmosféra nevybočila ze zaběhnutých kolejí. Čeští fanoušci se snažili, častokrát se rozskákali při obvyklém pokřiku, ale byli na to sami.

Do hlediště se přišlo podívat dost dánských příznivců, kteří čekali na večerní zápas místní reprezentace proti Norsku. Byla nahlášená návštěva 7112 lidí, ale kdo ví, jak to bylo ve skutečnosti. Ještě že na šampionátu nechodí auditoři.

Už při představování sklidil český kapitán největší aplaus. Od začátku to nebyla snadná práce, jak se dalo čekat. I moderátor o první pauze říkal: „Kazachstán bojuje o každý centimetr ledu.“ Což přesně tak bylo.

Soupeř se nepoložil dopředu, bojoval. V týmu má jedenáct hráčů z Astany v KHL, v ruské lize nastupují ještě další čtyři hráči.

Jediný gól v první třetině vstřelil důrazný útočník Matěj Stránský, který samostatný únik suše proměnil. „Dal jsem mu to na hůl a vyšlo mu to,“ uvedl útočník, který na šampionátu opět přijal roli bourače ve čtvrté lajně.

Zdálo se, že také u jména David Pastrňák bude v kolonce gólů svítit nějaký údaj. Jel totiž nájezd! Po faulu na něj si vzal puk a rozjel se na gólmana. Když penaltu neproměnil proti Švýcarsku, před novináři to vzal na sebe. Mluvil o tom, že se za to stydí. Doprovodil to slovy: Nájezd, to musí být gól!

Jenže ouvej. Ani tentokrát mu to nevyšlo. Rozjel se a zvolil podobné řešení jako předtím. Ale ani tahle střela se neujala.

Nemuselo ho to příliš mrzet, Češi i tak měli utkání pod kontrolou. Do zápasu podle očekávání nezasáhli útočník Jakub Lauko, jenž si radši poté, co mu lékař musel nahazovat zpátky dolní čelist, dal ještě volno. Nehrál ani obránce Tomáš Kundrátek. I jeho stav by však měl být lepší a dá se očekávat, že oba nastoupí už do dalších dvou zápasů.