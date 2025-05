Hvězdy první velikosti zářily, Crosby 2+2! Kňažko: Museli jsme se podívat pravdě do očí

Poté, co Kanada v prvních čtyřech zápasech mistrovství světa neztratila ani bod a své skóre vyšponovala do poměru 21:2, poznalo její sílu Slovensko. Přitom svěřenci Vladimíra Országha do utkání vlétli slušně, už po osmačtyřiceti sekundách si vytvořili stoprocentní šanci. Nečekaný odraz od zadního mantinelu dostal Jordana Binningtona do úzkých, brankář St. Louis ale natáhl hokejku a v ložence obral Lantošiho. „Bylo důležité, že jsme z této šance neinkasovali. Párkrát jsme měli i štěstí,“ líčil Sidney Crosby.

Šikovnou tečí se záhy prezentoval Sýkora, mladý slovenský výběr zpočátku bavil. V 11. minutě si odfrkl po úspěšné trenérské výzvě, další tutovku měl na holi Patrik Koch. Vše se ale zlomilo při Kňažkově dvouminutovém trestu, první přesilovkou totiž nepohrdnul Montour. O pár sekund později navíc udeřil Foerster.

Druhou část orámovala oku lahodící spolupráce legendy a vycházející hvězdy. Macklin Celebrini si s o devatenáct let starším Crosbym dvakrát vyměnil puk a... 4:0, hotovo. Manko bylo propastné, v závěru periody jej ještě se štěstím navýšil Nathan MacKinnon. Nejblyštivější hvězdy NHL to rozbalily naplno.

„Nebudeme si nic nalhávat, jsou to skvělí hokejisté. Musíme bojovat a ještě to zkusit nějak zdramatizovat,“ burcoval třinecký útočník Patrik Hrehorčák v přestávkovém rozhovoru pro televizi JOJ. „Párkrát jsme se mohli vrátit do zápasu, ale oni svou jednoduchostí a také tím, jak se tlačili do brány, dali góly. Doplácíme na to, že jsme nevyužili šance. Proti takovým soupeřům je využít musíme.“

Článek pokračuje pod grafikou

Další parádu si Kanaďané nechali na třetí třetinu, v níž Noah Dobson naservíroval Crosbymu čtvrtý kanadský bod v zápase. Drtivé vítězství 7:0 korunoval výstavním bekhendovým blafákem MacKinnon. „Cítím se celkem dobře,“ komentoval Crosby. „Co se týče spolupráce s Celebrinim, on má mladé nohy a je zábava s ním hrát. Je dobrý v držení puku a věřím, že naše spolupráce se bude zlepšovat.“

Slováci před klíčovými zápasy s Lotyšskem a Finskem schytali lekci. Teď už nutně musí bodovat, aby udrželi naděje na čtvrtfinále. „Nikomu takový výsledek neudělal dobře, ale museli jsme se podívat pravdě do očí. Kanada byla o jednu až dvě třídy lepší než my. Měli jsme tam pár šancí, které bychom měli využít. Kdybychom dali první gól, možná by to byl úplně jiný zápas, ale na kdyby se nehraje,“ uvědomoval si Samuel Kňažko.

„Když šli forčekovat a já se díval přes rameno, vždycky tam byl jenom bílý dres. Nevěděl jsem, co dělat, někdy jsem možná zpanikařil. Odevzdávali jsme jim puky velmi lehce. A oni takové ztráty zužitkují,“ pokračoval talentovaný zadák patřící Columbusu.

Naopak Kanaďané jsou v laufu, s Finskem a Švédskem budou hrát o první místo ve skupině. „Myslím si, že v každém zápase jsme lepší a lepší. Budeme chtít předvést náš nejlepší hokej v příštím týdnu, kdy se bude hrát o medaile. To je pro nás velká výzva,“ doplnil Montour.