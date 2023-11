Turnaj obrů nejspíš bez Česka. Nedvěd: Facka, ale můžeme si za to i sami

Sedm let. Tolik času uplynulo od chvíle, kdy se naposledy utkali nejlepší hokejisté planety na mezinárodním poli. Na Světový pohár 2016 má v únoru přespříštího roku navázat obdobný turnaj s jiným názvem a značně obroušeným formátem. Dle renomovaných zámořských expertů se počet týmů patrně zkrouhne z osmi na čtyři. Česko v jejich očekávaném výčtu chybí. „To by nebyla dobrá vizitka našeho hokeje,“ řekl pro deník Sport a web iSport.cz prezident svazu Alois Hadamczik.

Česku začíná hra o čas. Na únor 2025 plánuje NHL ve spolupráci s hráčskou asociací NHLPA nablýskaný turnaj za účasti svých hokejistů. Liga o tomto záměru hovořila dlouhodobě. V posledních týdnech se však jednání zintenzivnila, informace prosakují.

Kanadský novinář a jeden z nejuznávanějších insiderů Elliotte Friedman ve svém podcastu 32 Thoughts prozradil pravděpodobný systém akce. Další reportéři jeho slova následně potvrdili. V průběhu jediného hracího týdne na sebe údajně narazí čtveřice vybraných zemí – USA, Kanada, Švédsko a Finsko. Střetnout se mají v Severní Americe i v Evropě. Rusko je out kvůli vyprovokování válečného konfliktu na Ukrajině, ostatní bašty včetně Česka pozvánku neobdrží.

„Zatím o tom oficiálně nic nevím, ale pokud by to byla pravda, nebyla by to dobrá vizitka českého hokeje. Víc bych se k tomu nyní nechtěl vyjadřovat,“ uvedl krátce svazový šéf Alois Hadamczik.

V zákulisí teď nejspíš bude se svými pobočníky vyvíjet snahu, aby chystané