Světový pohár bez Čechů… Proč? NHL není IIHF, problémem i Rusko

Česká hokejové reprezentaci nejspíš na Světovém poháru startovat nebude, proč? • FOTO: koláž iSport.cz Akce těch nejlepších, hokejový smetánky. Světový pohár, pořádaný NHL, začíná nabírat na reálných obrysech. České hokejové reprezentaci ale reálně hrozí, že na ni mezi elitními účastníky nezbyde místo. Důvodů je hned několik…

Došly hvězdy Zásadní věc, kterou je třeba si přiznat. Česko má aktuálně jednoho jediného hráče, kterého NHL může vystavit jako svoji tvář. David Pastrňák je mega star, extratřída. Pak najdete pár klíčových hráčů, jako jsou Tomáš Hertl, Filip Hronek, Pavel Zacha a Martin Nečas. Ovšem ani jeden už není esem celé ligy. A dál? Dál najdete v nabídce spíš borce, kteří mají svoje role, ale pro zámořský trh se jedná o úplně neznámá jména. Česku aktuálně chybí dlouhý seznam výjimečných hráčů, náš hokej netáhne. Česká hokejová hvězda David Pastrňák • Foto Sport: Pavel Mazáč

NHL není IIHF Další klíčový aspekt. Týmy se pro turnaj postaví výhradně z hráčů NHL, protože liga nemá smlouvu s IIHF, aby na akci pouštěla svoje hráče z Evropy. Česko má pár hokejistů na úrovni třetí lajny v NHL doma, jenže na ty by se nedostalo. Problém by nastal hlavně v obraně, protože za mořem hrají jen Hronek, Gudas, Jiříček, Rutta. Vyloženě by se muselo brát, co je. Neexistuje výběr, nejde hrábnout domů, což Česko diskvalifikuje taky. Navíc IIHF by z únorového turnaje a zápasů v Evropě nejásala, akce ubere pozornost MS. Český bourák Radko Gudas ujíždí slovenskému soupeři • Foto ČTK

NHL není charita Bylo by hezké, kdyby nejlepších osm zemí postavilo svoje nejlepší týmy a všechny by si to mohly bez jakéhokoliv omezení rozdat. Ano, to je zdravý sportovní pohled. A teď náhled NHL: zásadní je, že turnaj musí vydělat. Zámořská liga nemá důvod dávat šanci všem, aby se porvali o první místo. Chce vidět nejlepší proti nejlepším, ideálně finále USA vs. Kanada, kam obě země dojdou přes bitvu s nějakým evropským celkem. Navíc liga nepřeruší sezonu na dva týdny, bohatě stačí, že to (snad) provede při olympiádě. Radost Connora McDavida po vstřelení branky svého týmu • Foto ČTK

Problémem je Rusko Kdyby ve světě vládla normální situace, ruský diktátor Putin neměl choutky dobývat Evropu? Pak by Rusko na seznamu stoprocentně nechybělo. Berte jako dobrou zprávu, že vedení NHL od něj dává ruce pryč a na turnaji ho nechce. Současně to ale znamená, že dva týmy z turnaje vypadávají. Proč? Protože v lichém počtu by se nehrálo. S Ruskem by nastoupilo pět mocných, takže ještě jeden tým by se do sestavy stoprocentně narouboval. Švýcarsko? Není důvod. Němci a Slováci? Taky ne. Šestka je Česko. Ovečkin v dresu ruského národního týmu • Foto Barbora Reichová / Sport