Nedvěd skautuje zámoří: V Pastovi vidím našeho Ovečkina

Na vlastní oči viděl Petr Nedvěd za mořem zápas Bostonu s Philadelphií, promluvil se všemi čtyřmi Čechy, kteří do utkání zasáhli, a v úterý už se hlásil na nominační tiskové konferenci před Karjala Cupem. „Vrátil jsem se s dobrou náladou,“ usmál se bývalý útočník, když začal vyprávění o NHL. Jeho hlavní misí bude, aby pak získal posily pro mistrovství světa na Slovensku.

Jaké jste si z Ameriky přivezl poznatky?

„NHL se teprve rozjíždí, ale už je tam jasně vidět, komu se daří, a potvrzuje se, že od koho jsme čekali dobrou sezonu, tak ji má. Kdybych měl vypíchnout, určitě to jsou David Pastrňák, Jakub Voráček, Tomáš Hertl, dobře hraje Jakub Vrána, i když třeba nemá tolik bodů. Viděl jsem dost jeho zápasů a podává skvělé výkony. Samozřejmě že tam máme i hráče, kteří nedostávají tolik prostoru. Ale je začátek, uvidíme, jak všechno půjde dál. Bude to pak i na trenérech, aby si vybrali s výhledem na MS třeba i hráče s otazníkem, o které bychom měli zájem, a na ně se pak zaměříme víc. Pochopitelně pak taky záleží, kdo se dostane do play off a kdo ne. Ale MS je o týden později oproti normálu, takže se dá eventuálně počítat i s hráči, kteří vypadnou ve druhém kole.“

Osobně jste teď byl na zápase Bostonu s Philadelphií. Splnilo pak setkání s hráči, co jste si od něj sliboval?

„Ano, mám z toho pozitivní dojem. Bavili jsme se s Kubou Voráčkem, Radkem Gudasem, Davidem Krejčím i Davidem Pastrňákem už před sezonou. Pro mě je důležité, aby kluci viděli, že zájem z naší strany je. Nevím, jak to fungovalo dřív, ale ve finále je to úplně jedno. Chceme, aby kluci měli jasno, budu s nimi komunikovat, sledovat jejich zápasy. Nechceme nikoho přemlouvat, aby hráli za národní tým, to musí být čest, musí se vám chtít. Pokud mi někdo řekne, že nemá zájem reprezentovat, tak to pro nás končí.“

Už se někdo takový našel?

„Ne, zatím se to nestalo, ani jeden z našich TOP hráčů za mořem tohle neřekl. Priorita pro ně je samozřejmě v tuhle chvíli NHL a být v play off. Pokud se to nepodaří, tak má každý hráč chuť reprezentovat, což je pro nás pozitivní.“

Na druhou stranu, smysl vaší práce bude vidět až někdy za půl roku, až se bude blížit mistrovství světa. Není těžké něco dělat a nevidět za sebou výsledek hned?

„Je to mravenčí práce, koukáte už teď po týmech, kterým se ne úplně daří. Na druhou stranu, nikdy nevíte, co se může stát. Třeba Philadelphia měla před rokem taky začátek nic moc, pak najednou chytila vlnu a jela do play off. V NHL nemůžete nikoho odepisovat. V současné chvíli je to ode mě spíš oťukávání a sledování. Moje práce spočívá v tom, aby naši hráči viděli, že s