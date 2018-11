Reprezentační ztráty: Kovář má zánět na noze, Karjala končí i pro Mozíka

Třicetiletý brankář Jekatěrinburgu v KHL Kovář díky zásahu lékařů zvládl i přes potíže odchytat celý čtvrteční zápas proti výběru Tre kronor, který pro něho byl prvním reprezentačním vystoupením od loňského února. Dnešní trénink v pražské Tipsport Aréně už ale sledoval s ovázanou nohou a pohyboval se o berlích. Kvůli zánětu na levé noze u malíčku bere antibiotika a hrozí mu až měsíční pauza. V sobotu proti Finsku tak chytat Patrik Bartošák a krýt záda mu bude Šimon Hrubec.

"Máme tady tři brankáře. Prostě se to stalo a je to realita. Musíme k tomu tak přistoupit. Bartošák i Hrubec jsou připravení nastoupit, takže v tom velkou komplikaci nevidím," řekl asistent trenéra českého týmu Robert Reichel.

Kovářovy se vrátily dřívější problémy už před duelem se Švédy. "Cítil jsem se úplně hrozně, protože po tom, co jsem měl loni dost nepříjemné zranění, tak se mi dnes po půl roce vrátilo po rozbruslení. A po první třetině jsem se musel nechat napíchat injekcemi, protože jsem nemohl stát na bruslích. Naštěstí byli doktoři zázrační a bolest odešla," prozradil ve čtvrtek Kovář.

Zvažoval dokonce, že po první třetině odstoupí, ale nakonec duel zvládl. "Rozjelo se to před zápasem, já do toho chtěl jít. Čekal jsem, že to odejde. Bohužel se vše v první třetině ještě zhoršilo, už jsem byl připravený, že budu střídat. Naštěstí mi injekce nohu umrtvila, tak jsem si řekl, že budu pokračovat dál," dodal Kovář.

Pětadvacetiletý Mozík se zranil v průběhu duelu se Švédskem a kouč Říha již krátce po utkání připustil možnost, že ve výpravě na sever Evropy kvůli potížím se zády nebude.

