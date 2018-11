Místo pomoci jsem tým chybami srazil na kolena, kál se smolař Krejčík

Druhá i třetí branka padly po vašich chybách. Jak jste obě situace viděl?

„První gól byla to moje nešikovnost, měl jsem to odpálit, ne si s tím hrát. U druhého to taky mělo jít dřív od hokejky. Mrzí mě, že jsem týmu vůbec nepomohl, místo toho jsem ho dvěma chybami srazil na kolena.“

Bylo pak vůbec možné vyhnat to z hlavy a dál být v klidu a koncentrovaný?

„V hlavě to máte, to je jasný. Nevyženete to. Snažil jsem se dál nějak hrát, ale bohužel se pak trenér rozhodl mě tam nedávat, což respektuju. Škoda, že jsme na to nějak nezareagovali a nevstřelili kontaktní gól, který by nás třeba nakopnul.“

Zápas začal dlouhým ceremoniálem, při kterém Finové věšeli dres Kimma Timonena pod strop haly. Úvodní buly nakonec padlo o téměř 30 minut později, než původně mělo. Byla to komplikace?

„Byla, ten start nebyl ideální. Člověk dlouho seděl na střídačce a koukal… Pro oba to ale bylo stejné. Nemůžeme se na to vymlouvat. Věděli jsme, že nás budou rychle napadat. Těžko se mi hodnotí.“

Také hodnocení trenéra Miloše Říhy zřejmě muselo být oproti čtvrtku po zápase v kabině jiné, že?

„Bylo o dost jiné, víc ale neřeknu.“

Z tribuny to vypadalo, že ze všeho nejvíc vás Finové předčili rychlosti. Viděl jste to stejně?

„Určitě jo. Rychlost nám chyběla hlavně v nahrávkách, abychom přehrávali ty první dva hráče, kteří nás vysoko napadali. To nás trápilo. Je potřeba to ale rychle hodit za hlavu, zítra máme poslední zápas. Musíme podat úplně jiný výkon.“

Čekají vás Rusové, kteří v turnaji zatím neztratili ani bod a jsou suverénní. Co očekáváte?

„Vždycky je to s nimi vypjaté, nebude to nic jednoduchého. Musíme se na to připravit, zkoncentrovat a podat lepší výkon.“