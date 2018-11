Mrzutý Bartošák po porážce 0:3 od Finů: Moc jsem kluky nepodržel

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jágr s Haškem v Naganu byli nejvíc, říká prezident IIHF René Fasel VŠECHNA VIDEA ZDE

Převyšoval vás soupeř hlavně rychlostí?

„Nevím, nevím, čím to bylo. Hráli výborně, já tam kluky taky moc nepodržel, asi jsme si nezasloužili vyhrát.“

Nejste až moc sebekritický? Spíš to vypadalo, že těžkých zákroků jste měl dost.

„Ale ne dost, abychom vyhráli. Jsem tam od toho, abych dával klukům šanci, že zápas zvládneme. Říkáte, že jsem měl dost zákroků, ale pořád ne tolik, abych tým posunul, dostal jsem o tři góly víc než druhý gólman. Jestli chceme pomýšlet na úspěch, musíme se všichni zlepšit, já taky.“

Nevázla někdy komunikace? Třeba při chybě Jakuba Krejčíka před druhým gólem to vypadalo, jako kdyby nevěděl, že má za sebou Fina.

„Je to možné. Hráčským věcem úplně nerozumím, nebo spíš se jim do toho nemontuju. Možná to bylo vinou komunikace, možná tam bylo něco jiného, nevím. Soustředím se na svoje chyby, udělal jsem tři a to bylo rozhodující.“

Po porážce se Švédskem se mluvilo o příslibu, jak se hodně věcí udělalo správně. Je zklamání, že proti Finsku šel tým s výkonem dolů?

„Z tohoto pohledu jo. Ale pro mě je zklamání každá porážka, ať hrajeme dobře, nebo špatně. Ve výsledku je to jedno, když se raduje soupeř. Zatím nemáme na turnaji ani bod a to je stěžejní. Určitě je škoda, že jsme nenavázali na výborný výkon proti Švédům. Na druhou stranu, hrát můžeme, jak chceme, když nebudeme vyhrávat, je to úplně jedno.“

Co se musí zvednout proti Rusku?

„Nevím, když se kouknu na sebe, tak pokud půjdu do branky, musím zvednout moje chytání. Ale co by se mělo zlepšit, je spíš otázka na trenéry.“