Říha nejen o skladbě národního týmu: Zkoušet sto hráčů? Nevidím důvod

Byl to trochu netradiční rozhovor. Začal ve finském Tampere při čekání na letadlo, skončil na moskevském letišti Domodědovo. „Tak pojďme na to,“ zavelel zhruba o půl osmé ráno českého času Miloš Říha. Povídání přerušil pokyn, aby se všichni cestující do Ruska odebrali na palubu. Trenér poprvé obšírněji vysvětlil svůj pohled na skladbu hráčů v národním týmu.

Proč jste vsadil na směr, že budete držet stálou sestavu, vsadíte na zkušenější osu?

„Kdybychom měli hodně mladých na úrovni národního mužstva, dostali by příležitost, aby si zvykli. Proč ne? Starší kluci už tu zkušenost mají. My budujeme ale tým tak, aby český nároďák měl znovu jméno, abychom udělali výsledek, nalákali malé děti, které se nám ztrácejí, zase k hokeji. S úspěchem jde tohle vždycky lépe. Navíc si ale nemyslím, že máme nějak staré mužstvo, taky s námi jezdí dost mladých kluků, dva hráče, o které stojíme, máme navíc ve dvacítce, jedou na mistrovství světa. A jsou tady Tomášek, Zdráhal, Lenc, Zohorna, Pavlík, Musil. Ne, netvrdil bych, že jdeme po starých hráčích.“

Dobře, ale jdete na poslední roky netradiční cestou. Nezkoušíte...

„Chceme mít silnou střední generaci, potřebujeme ji, chceme z nich udělat top hráče, kteří budou zápasy rozhodovat, a všechno půjde za nimi. Řekli jsme si, že vytvoříme mužstvo, které opravdu jako mužstvo bude fungovat, to znamená včetně hierarchie. Takže tam budeme mít starší hráče, kteří mají co říct, střední generaci, a samozřejmě mladé. Ale nepůjdeme cestou, že budeme mít jenom mladé. Teď ne.“

Tu nejstarší generaci zastupují Jiří Novotný (35 let) nebo Ondřej Němec (34), mistři světa z roku 2010, oba pamatují ještě velké úspěchy českého hokeje. Věříte na něco, jako je vítězná DNA?

„To je další věc, tohle u nich jasně vidíte. Vítězných typů je málo. Ondra Němec přesně takovým hráčem je. Podívejte se na Brno, základní část nevyhrálo, ale přišlo play off a Ondra byl tím důležitým klíčem, který tým pomáhal tlačit k titulu. Patří k hokejistům, kteří udělají pro úspěch všechno, takových je málo. Kluci, jako je on nebo Jirka Novotný, nemají ostych. Krásně to bylo vidět v našem prvním zápase s Finskem. I když jsme prohrávali 0:3, zvedli jsme se. A zvedali nás oni.“

Jak?

„Nebojí se, nepovolí. Hrají pořád dál. Hlavně jsme se vrátili k tomu, co jsme si původně řekli, a tohle vzešlo od nich. Zachovají klid za každé situace.“