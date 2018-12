Z třetí ligy k nároďáku. Německý hokej povede finský nováček | iSport.cz

Když v listopadu Marco Sturm oznámil, že se chce prosadit v NHL a přijímá nabídku na pozici asistenta v Los Angeles Kings, muselo vedení německého hokeje shánět nového reprezentačního kouče. Nelehká věc uprostřed sezony. Kvalitních trenérů, kteří nejsou pod smlouvu v elitních týmech a ideálně umějí i německy, není moc. I proto padla volba na ne příliš známého Toniho Söderholma.

Tedy úplně neznámý není. Jako hráč udělal solidní kariéru ve finské i švýcarské lize, zahrál si na třech světových šampionátech, pečlivě objížděl turnaje Euro Hockey Tour. Kariéru ukončil v roce 2016 v Mnichově, s nímž získal německý titul.

Právě v ambiciózním mužstvu sponzorovaném firmou Red Bull si jej vyhlédli jako adepta, který by jednou mohl nahradit veleúspěšného Dona Jacksona. Nejdřív začal Söderholm pracovat jako tzv. developement coach, v minulé sezoně byl odvelen do partnerského týmu SC Riessersee v DEL2. Postoupil s ním do finále a byl vyhlášen nejlepším koučem druhé nejvyšší soutěže, v létě však nastal pád o patro níž. Riessersee nebylo schopné splácet dluhy, přišlo o licenci pro DEL2 a bylo přeřazeno do oberligy.

Pro Söderholma znamená posun k áčku pořádný skok. S profesionálním hokejem prakticky jako trenér nemá zkušenosti, na mezinárodní scénu se podíval pouze v roli asistenta německé dvacítky. Ještě před pár dny vymýšlel taktiku proti Weidenu nebo Sonthofenu, teď začne mít plnou hlavu příprav na světový šampionát.