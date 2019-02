Rousek o šanci v národním týmu: Můj nejlepší půlrok. Po návratu budu platit | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Poslední místo už ne! Musíme zlepšit výsledky, hlásí Říha před turnajem ve Švédsku VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak si užíváte vaší první reprezentační misi mezi seniory české hokejové reprezentace?

„Vůbec bych nečekal, že se dostanu mezi náhradníky, natož abych si šel s národním týmem zatrénovat. Jsem za to moc rád. Věřím v každou šanci.“

Kdy jste se o pozvánce na sraz dozvěděl?

„Minulý týden mi psal pan manažer (Petr Nedvěd), jestli bych nemohl přijít v pondělí a úterý na tréninky.“

V kabině Sparty na toto téma přišla řeč se spoluhráči?

„V šatně se to samozřejmě řešilo. Došlo i na nějaké pošťuchování ze strany spoluhráčů, ale bral jsem to s humorem. Pecháček (Lukáš Pech) mi pogratuloval a naznačil mi, že pokud pojedu do Švédska, tak mě to asi něco bude stát.“

Dostal jste od zkušených parťáků nějaké rady?

„Řekli mi, ať hraju pořád stejně a hlavně pořádně makám.“

Když jste poprvé přišel do reprezentační šatny, vyjasnili vám hráči, že v kabině nefunguje pozdrav dobrý den?

„Na dobrý den ani nedošlo. Přišel jsem tam a všem řekl čau, tedy až na trenéry a realizační tým, kterým samozřejmě vykám.“ (usmívá se)

Řešil jste v kabině s Milanem Gulašem a Janem Kovářem nedělní zápas Sparty s Plzní, ve kterém jste dal dva góly?

„O tom zápase jsme nemluvili, jen jsme se pozdravili a to bylo tak všechno.“

Přemýšlel jste o tom, že pokud nastoupíte o víkendu ve Švédsku po jejich boku, tak hned příští pondělí budete hrát proti nim?

„Napadlo mě to. Byla by to pěkně kuriózní a zajímavá situace.“ (usmívá se)

A co Patrik Bartošák? Vzpomněl si, že jste mu dal minulý týden parádní gól?„Při tréninku mě Patrik zmerčil a tak divně se na mě podíval. Když jsem se i já na něj koukl, tak mi řekl: ´Hele, ty jsi mi dal v pátek gól, že jo?´ Tak jsem odpověděl, že jsem mu ho teda dal. (směje se) Možná, že byl na mě lehce naštvaný, ale bral to s humorem.“

Projekt "Dukla" má potenciál

Co vám řekl trenér Miloš Říha?

„Naznačil mi, že určitou šanci na odjezd do Švédska mám. Spíš jsem počítal s tím, že dostanou příležitost zkušenější hráči. Když jsem ale nakonec dostal šanci v reprezentaci, tak je to pro mě obrovská čest.“

Probíral jste reprezentaci s vaším otcem Martinem Rouskem?

„Nijak zvlášť, jen mi také řekl, ať makám a hraju tak jako ve Spartě. Jinak je samozřejmě spokojený.“ (usmívá se)

Jak momentálně prožíváte toto období, ve kterém jste se ohromně zvedl ve Spartě a vysloužil si pozornost reprezentačních trenérů?

„Nebojím se říct, že nyní prožívám svůj nejpovedenější půl rok ve své kariéře. Budu na sobě dál pracovat, abych se mohl pořád zlepšovat.“

Myslíte, že vám k vzestupu v této sezoně hodně pomohlo angažmá v Litoměřicích, ve kterém dostávají prostor mladí reprezentanti?

„Řekl bych, že ano. V Litoměřicích jsem nabral hodně sebedůvěry, kterou jsem si pak přenesl mezi chlapy do Sparty. Teď je to v pohodě. S Kevinem Klímou a Jirkou Smejkalem jsme si krásně sedli jako lajna. To mi podle mého názoru hodně pomáhá.“

Projekt „Dukla“ v Litoměřicích si vedení Českého hokeje hodně chválí. Jaký potenciál podle vás má?

„Tento projekt má velký potenciál. Řekl bych, že je to ideální pro mladé kluky, kteří v juniorce vyčnívají. Myslím si, že první liga je pro ně hodně dobrá.“