Sparťan Rousek o stažení třígólového manka: V kabině byl řev, pomohlo to | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:48. Piskáček, 34:55. Rousek, 36:33. Rousek, 45:40. Kalina Hosté: 11:34. Kodýtek, 21:19. Kracík, 28:30. Pour, 31:48. Kantner, . Čerešňák Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Piskáček, Delisle, Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Kudrna – Forman, Pech, Roberts Bukarts – Klíma, Smejkal, Rousek – Beran, Černoch, Kumstát. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Čerešňák, Moravčík, Allen, Kvasnička, Vráblík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář, Gulaš – Straka, Kodýtek, Eberle – Kracík, D. Kindl, Kantner – Preisinger, Indrák. Rozhodčí Pražák, Pešina – Zíka, Lhotský Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

Prohrávali jste už 1:4, nakonec ale berete po nájezdové prohře alespoň bod. Jste spokojení?

„Bod bereme, jsme za něj rádi. Polovinu zápasu nám vůbec nešly nohy. Netuším, proč. Po první třetině jsme si k tomu hodně řekli, v kabině byl i trochu řev. Nakoplo nás to a vydřeli jsme bod.“

Můžete popsat euforii, která na střídačce zavládla po vyrovnávacím gólu?

„Bylo to něco úžasného. Věděli jsme, že tam těch dalších dvacet minut musíme nechat všechno a obětovat se.“

Do reprezentační přestávky tak můžete jít posílení a potěšení dohnáním takového manka. Zvlášť proti týmu jako je Plzeň.

„Ano, máte pravdu. Může nám to dodat sebevědomí, posunout zase výš. Víme, že musíme hrát celých šedesát minut a ne jenom čtyřicet.“

Po základní hrací době diváci viděli strhující prodloužení. Bylo to asi nejlepší možné rozuzlení slavnostního večera, že?

„Rozhodně! Od poloviny zápasu se to muselo líbit všem. Mělo to tempo. Škoda toho prodloužení, ve kterém jsme jeli dvakrát sami na branku, ale bohužel jsme nedali.“

V nájezdech jste pak vy i vaši spoluhráči volili jednoduché střely, žádné kličky. Bylo to dáno kvalitou ledu?

„To taky, říkali jsme si ale, že Frodlík (brankář Plzně Dominik Frodl) je dole hodně rychlý, takže jsme se snažili střílet, nic moc nevymýšlet.“

Vaše lajna s Kevinem Klímou a Jiřím Smejkalem dělal škodovce problémy hlavně rychlostí. Je právě tohle prvkem, který po vás trenér Krupp vyžaduje nejvíc?

„Jsme všichni mladí, je nám okolo dvaceti. Bruslení musí být naší největší předností. Snažíme se to plnit, nahrávat si, kombinovat.“

Oproti době před měsícem je na vás vidět velký nárůst sebevědomí. Může jít ještě nahoru?

„Asi pořád můžu mít sebevědomí ještě větší. Snažím se ale hlavně makat a být pokorný.“

Jak jste si užil jubilejní desátý ročník akce Sparta vzdává hold?

„Užil jsem si to náramně. Je to pro dobrou věc, přišlo hodně lidí. Chtěli jsme jim ukázat pořádný hokej, což se snad povedlo. Měli jsme navíc moc pěkné dresy, hrálo se mi v nich dobře.“

