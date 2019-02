Kovář a MS? Uvidíme, jak se bude chovat, říká Říha. Ve hře útok s bratry | iSport.cz

Původní nominace doznala změn, vypadli obránci Němec s Vitáskem a útočník Birner. Proč?

„Ondra Němec se necítí, je dobitý. Rád by se doléčil a potrénoval. Vitásek je to samé, Birner má nějaké zranění, které nám objasní až doktor. Košťálek, který byl mezi náhradníky, to samé. Do útoku jsme nově vzali Radima Zohornu místo zraněného náhradníka Beránka, do obrany přijeli Galvas s Musilem. Necháme to tady, jak to je a s sebou do Švédska vezmeme jen hráče, kteří budou chybět. To znamená, že někteří pojedou ve středu odsud domů.“

Kdy se připojí hráči z KHL, kteří ještě v pondělí hráli?

„V úterý by měli být na odpoledním tréninku a Sekáč přiletí až do Švédska.“

Je to pro vás komplikace, nebo jste se s tím už naučili žít?

(usměje se) „Už jsme se s tím naučili žít. Z klubů z Ruska mi sami volali, jak by si to představovali. Domluvili jsme se s Plzní, protože pak hned v pondělí mají vložené utkání na Spartě, takže kluci budou hrát dva zápasy a ten poslední nebudou. Skládáme to, jak to jde. Teď je sice těch hráčů daleko víc, než na minulém srazu. Máme pět pětek, takže už se bude dát i něco trénovat.“

Máte už v hlavě, koho dáte do útoku ke Kovářovi a Gulašovi?

„V pondělí něco zkusíme, ale dotáhneme to večer na hotelu, podíváme se, jak kluci vypadají na tréninku. A pak to doladíme v úterý. Počítali jsme tam sice s Birnerem, který je takový bojovník na černou práci, ale přijde k nim určitě mládí. Sice jsme tam počítali s Birnerem, který je takový bojovník na černou práci.“

Takže nemáte v hlavě libereckou lajnu Kvapil – Filippi – Lenc?

„Lenc je mladej, takže uvidíme.“

Kvapil s Filippim budou hrát spolu?

„Jo. Ty dvojky bychom chtěli zachovat, ale koho k nim? To teprve doladíme.“

Už víte, kdo bude kapitán?

„O tom se ještě budeme bavit. Dáme slovo klukům, aby si k tomu taky něco řekli, a rozhodneme se, než odletíme.“

Co očekáváte od Jana Kováře? Měl by být rozdílovým hráčem?

„Počítáme s ním, že nám bude rozhodovat takové klasické věci jako přesilové hry, vhazování, že dá góly. Třeba v zápase se Švédskem, kdy jsme si vytvořili dost šancí, ale zrazovala nás koncovka.“

Počítáte s Janem Kovářem i směrem k mistrovství světa?

(usměje se) „To je ještě daleko. Uvidíme, jak se bude chovat v národním mužstvu, jak mu to půjde, jak budou vystupovat společně, jak se bude chovat v kabině, na trénincích. Něco jiného je hrát extraligu, mezinárodní hokej i KHL. Zatím počítáme se všemi, koho jsme vyzkoušeli.“

Půjdeme hrát na výsledek

Bude pro vás na turnaji ve Švédsku důležitý i výsledek? Na předchozích dvou turnajích jste skončili poslední…

„Už jsem to říkal na tiskovce, že se o výsledek budeme trochu starat. Chtěli jsme si kluky ohrát, dát jim trošku volnosti, ale teď už půjdeme hrát na výsledek. Konkrétně už to třeba nebudeme tak otvírat, nebudeme se snažit tolik útočit. Budeme hrát více takticky a na to, abychom udělali výsledek.“

Jediným debutantem je útočník Radek Koblížek z Kärpätu Oulu. Jaké na něj máte reference?

„Ve Finsku na sobě udělal kus práce. Dva měsíce jsme sledovali jeho výsledky, máme jenom nejlepší reference. Těšíme se na něj. Viděl jsem ho ve dvou utkáních na videu a je potřeba ho vyzkoušet, jak se bude chovat v národním mužstvu.“

Jakou roli mu svěříte?

„O tom je těžké teď hovořit. Na tréninku jsme ho ještě neviděli. V pondělí uděláme pětky, abychom mu už v úterý vymysleli nějakou roli.“

Kádr doplnil i Radim Zohorna, který tak doplnil bratry Hynka a Tomáše. Máte v hlavě i variantu bratrského útoku?

„Určitě, oni by si to zasloužili. Jak je znám všechny tři, tak by tu jednu checking lajnu udělali. Starali by se o sebe, určitě by si vyhověli.“

Byl by to pro ně splněný sen?

„To je otázka pro ně. Úplně jednoduše si dokážu představit, že by hráli spolu a že by byli docela dobří. Všichni jsou na tom dobře bruslařsky, jsou agresivní, každému se teď daří. A budou spolu, zodpovědnost jeden za druhého je obrovská. Třeba Tomáš měl trochu větší výkyvy, takže by si teď zodpovědnost měl vzít. Když si ji vzal, tak hrál vždycky dobře. Pak se trošku uklidnil, ustrnul a forma mu šla dolů. Teď by bojoval i za ně.“

Má šanci se do Švédska dostat i Lukáš Rousek, který figuruje mezi náhradníky?

„Je to možný, jestli z toho někdo vypadne. Má formu. Už jsem ho viděl na turnaji dvacetiletých v Hradci Králové, než se zranil. Tam taky hrál dobře, ale poranil si rameno, byl na operaci. Teď se dostává zpátky, je pohyblivý, dostatečně drzý. I na to, jak je sebevědomý, tak i skromný a pracovitý. Proč takovým hráčům nedat šanci?“