Dva góly, z toho jeden vlastní… To se mi stalo poprvé, přiznal Zohorna | iSport.cz

Ve čtvrté minutě z úhlu prostřelil překvapeného vlastního brankáře Patrika Bartošáka. Odčinil to ve třetí třetině, kdy proměnil akci dva na jednoho, při níž jel s bráchou Tomášem na jediného beka.

Jakým gólem máme začít?

„Tím prvním, do vlastní!“ (usměje se)

Jak k němu došlo?

„Musím se podívat na video, ani nevím, jestli jsem to byl já, nebo napadající útočník, který to tečoval.“

Vypadalo to, že vy.

„Nebylo to moc dobrý ode mě… Chtěl jsem to dávat křížem na druhého obránce, který byl na levém mantinelu. Nevím, jestli se mi puk postavil nebo mi to ztečoval napadající útočník.“

Stalo se vám to někdy?

„Myslím si, že ne. Tohle je poprvé, co jsem dal góly na obou stranách. Poprvé a naposledy.“

Co jste říkal gólmanovi Bartošákovi?

„Omlouval jsem se mu, protože tohle byla má chyba. Byl tam jenom jeden napadající Němec, my jsme tam byli čtyři. Takže s tím si musíme poradit.“

O to víc vás těší, že jste se potom trefil i do té správné brány?

„Jo jo, jsem rád, že jsem to napravil.“

Využil jste akci dva na jednoho s bratrem Tomášem.

„Dali jsme si rychlou nahrávku v obranném pásmu, Němci propadli. Jeli jsme od modré čáry dva na jednoho, čekal jsem do poslední chvíle, protože obránce šel s Tomem. Takže jsem měl dost čau na střelu.“

Jak byste jinak zhodnotil zápas, v němž Němci ke konci opět málem srovnali?

„Bylo to podobné jako ve středu. Němci hráli dobrý zápas, hlavně mají dobrou defenzivu. Hrají pospolu, zbytečně neodhazují puky. Museli jsme trochu změnit hru, protože předtím jsme ve středu nedostávali Němce pod tlak. Dneska to bylo lepší.“

Ale opět jste dostali čtyři góly….

„Moc brankářům a obráncům jako útočníci nepomáháme. Musíme to zlepšit. Ještě jsou tam chybičky.“

Jak se těšíte na tři volné dny?

„Vracím se do Brna, máme do pondělí klid. Takže přijde to vhod. Těším se. Má být krásně, zajdu si na ryby. Při tom si odpočinu.“

Už tajně s bratry (vedle Tomáše ještě s Radimem) sníte o tom, že byste si mohli všichni tři zahrát na šampionátu?

„Ne, to si ještě neříkáme. Je to dlouhá doba. Do mistrovství zbývají ještě dva týdny, jdeme zápas od zápasu. To je to hlavní, na co se teď soustředíme.“