Pešán se stane trenérem reprezentace! Říha bude ještě rok pokračovat | iSport.cz

"Filip byl mezi kandidáty na post národního týmu již třeba naposledy, když jsme vybírali trenéra, a bránilo mu v tom, že byl plně vázán v Liberci, takže to nepřipadalo v úvahu. Ale řekli jsme si, že pokud nebude pokračovat, tak je to vhodný kandidát, který národní tým převezme," řekl Král.

"Chceme pracovat také už s nějakým výhledem, abychom nebyli odkázáni na to, kdo zrovna někde ukončí angažmá nebo ne. Je to snaha o to, abychom měli možnost si lidi připravovat," doplnil Král.

Šedesátiletý Říha má za sebou první rok dvouleté smlouvy a na mistrovství světa v Bratislavě a Košicích skončil s týmem čtvrtý. Příští rok po šampionátu ve Švýcarsku nástupce Josefa Jandače u mužstva skončí.

"Všechno je dané smlouvami. Má ji na dva roky, to bylo přání Miloše Říhy v kontextu řady věcí. Pokud půjde situace normálně, Miloš Říha dokončí řádně své působení, tak další v našich představách je Filip Pešán," doplnil Král.

Jednačtyřicetiletý Pešán dosud vedl extraligový Liberec. Nově u Bílých Tygrů zůstal v roli sportovního ředitele a vedle šéftrenéra Českého hokeje se stal i generálním manažerem reprezentačního týmu do 20 let, který čeká na přelomu roku domácí mistrovství světa v Ostravě a Třinci.