Velkého trenéra sfoukli Putinovi muži. Co je za Znarokovým ústupem v Rusku | iSport.cz

Hraje ruská hymna, Oleg Znarok stojí hned za mantinelem a dívá se ke stropu. Vlastně se na první pohled nic extra nemění. Na druhý ano. Už nepéruje Ilju Kovalčuka, Artěmije Panarina nebo Alexandra Ovečkina. Teď má pod sebou Spartak Moskva na konci soustředění v Česku, ne národní tým. Na Mountfield Cupu, který se hraje v Hradci a v Pardubicích, poznává svůj nový tým a hráči jeho.

Na Znarokově příběhu je vidět, že pokud se dostanete moc nahoru, může tam vát tak ostrý vítr, že vás sfoukne rychle dolů. V únoru 2018 vyhrálo Rusko olympiádu. On hned na lavičce přijal videohovor, do kterého posílal polibky a mával. „Volal mi Vladimir Vladimirovič. Bylo to moc příjemné,“ přiznal pak na tiskové konferenci, že měl telefon od prezidenta Putina. V dubnu, chvíli před mistrovstvím světa, už reprezentačním trenérem nebyl.

Hráči dostali za zlato auta, trenér ne

Putin má i bližší přátele, třeba Borise Rotenberga, a s jeho synem se bývalý trenér sborné dostal do kříže. Jsou momenty, kdy Znarok nikdy necouvne. Tohle je jeden z nich, do trénování si nenechá nikým mluvit, ani Romanem Rotenbergem, šéfem Petrohradu, kde Znarok trénoval v letech 2016-18. Rotenberg junior je navíc papírově druhým nejmocnějším mužem ruského hokeje, fakticky má obrovskou moc.

„Trenér dovede všechno řešit za dveřmi kabiny a nic se nedostane ven. V Rusku jsou tlaky dost velké, máte lidi, kteří vlastní kluby a taky mají nějaké svoje ambice. Někdy umí být nepříjemní. Oleg Znarok tohle umí filtrovat, do šatny nic nepustí,“ vzpomínal na styl Znarokovy práce pro deník Sport obránce Dominik Graňák.

Takhle se trenér choval v Dynamu Moskva, se kterým dvakrát ovládl KHL, a ze svých metod moc neslevil, držel je i v Petrohradu, což šéfovi nevonělo. Na druhou stranu jde o důvod, proč Znaroka braly i největší ruské hvězdy, tedy kromě Alexandra Radulova. Útočník Dallasu na něj byl naštvaný, že ho vynechal z nominace na Světový pohár.

„Byly tam nějaké neshody s vedením, nenechá si do své práce od nikoho povídat. Tohle on zkrátka nemá zapotřebí,“