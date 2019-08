Říha poprvé popsal odstavení Vrány na MS: Ani Jágr si nedělal, co chtěl | iSport.cz

V rámci ostře sledované české jízdy květnovým mistrovstvím světa šlo o hojně komentovaný případ. Řadě expertů, bývalým hokejistům a i fanouškům nešlo do hlavy, proč se Jakub Vrána po impozantním vstupu do turnaje vytratil. A proč mladičký Filip Chytil nehraje vůbec. Byť se mu do toho moc nechtělo, Miloš Říha na kempu v Jihlavě choulostivé téma znovu otevřel. Dal najevo, že od loňského triumfátora NHL očekával výraznější porci práce.

Vrána na MS 2019 Zápasy: 9

Góly: 4

Asistence: 1

Plus/minus: +4

Čas na ledě: 12:53

Vysvědčení Sportu: 3

Stojíte si stále za tím, jak jste skládal sestavu v Bratislavě? Nedal byste dnes Vránovi s Chytilem více prostoru na ledě?

„Nic bych nedělal jinak. Především, já Vránu nevnímám jako problém. My jsme si ho dvakrát zavolali, abychom mu zdůraznili, že musí více pracovat pro tým. Na první zápas přijel trochu nepřipravený, dlouho nehrál utkání, netrénoval. A když jsme na něj trochu spustili, přišlo mi, že se malinko lekl, zpozorněl. Přišel zápas se Švédy, který mu vyšel a možná se domníval, že vůči němu povolíme a on si na ledě budě dělat co si zamane. Ale to ani Jágr si nedělal na ledě, co chtěl. Co se Chytila týká, ten byl trochu rozumnější.“

Nebylo na místě být s Vránou trpělivější? Na širokém ledě dlouho nepobýval a za národní tým hrál premiérově. Třeba jen dělal to, co považoval za správné. Aniž by chtěl kašlat na vaše pokyny.

„Jasně, ale když takovou volnost nebo prostor poskytneme všem, tak to nikdy nesložíme. Celé se to rozsype.“

Nechci se Vrány extra zastávat, ale možná měl nárok na speciální režim. Zvlášť když přiletěl jako hráč bez smlouvy v NHL, což nebývá zvykem. Čili charakter ukázal.

„A já říkám, že díky tomu, že byl hozený do vody, se aspoň něčemu přiučil. Já nikdy neřekl, že nám odvedl špatnou službu.“

Chyběl mi tam od vás větší zájem podržet ho.

„Ale vždyť my ho drželi každý den na turnaji. Přišli jsme si s ním popovídat, řešili jsme to. Nebo jsme ho měli podržet kvůli Marku Sýkorovi?“

Tak jeho adresný komentář vám spíš dobře posloužil, ne?

„On to na Vránovu adresu řekl jako první a pak si všichni mysleli, že děláme sestavu na jeho popud.“

Naposledy, nezasloužil si Vrána silnější podporu?