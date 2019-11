Will září ve Švédsku: Jsem nadšený z mentality a maximální profesionality | iSport.cz

Roman Will v létě odešel z Liberce do švédského Rögle, kde je zatím velmi spokojený • Barbora Reichová (Sport)

Andrej Nestrašil se už stihl zabydlet v Magnitogorsku, na Karjala Cupu by měl patřit k hlavním českým oporám • Barbora Reichová (Sport)

Čeští gólmani Roman Will (v brance) a Marek Langhamer na tréninku národního týmu • ČTK

Roman Will v létě odešel z Liberce do švédského Rögle, kde je zatím velmi spokojený • Barbora Reichová (Sport)

V minulém ročníku odchytal v extralize 51 zápasů v základní části, vynechal tedy pouze jediný. Na podobnou zápasovou nálož to zatím ve Švédsku, v dresu Rögle nevypadá, ale nezdá se, že by to brankáře Romana Willa přehnaně tížilo. „V Liberci to byl možná až extrém, ve Švédsku je běžné, že se brankáři pravidelně střídají,“ řekl Will na reprezentačním srazu před začátkem Euro Hockey Tour pro iSport.cz.

V průběžné tabulce švédské ligy jste druzí i přes prohry v posledních dvou zápasech. Lze říct, že v klubu panuje spokojenost?

„Zprvu je potřeba říct, že Rögle před sezonou hodně posílilo a panovala veliká očekávání. Bylo jasně dané, že bychom měli hrát nahoře. Ta liga je navíc vyrovnaná nejenom bodově, ale hlavně každý může obrat o body kohokoliv. Nám se v posledních kolech zranilo pár hráčů a bohužel jsme body ztratily. Takže i když jsme druzí, tak nepanuje nějaké velké nadšení.“

Na prvním místě je Örebro, kde chytá český brankář Dominik Furch. Už jste proti sobě narazili, proběhlo nějaké hecování před zápasem?

„Hecování úplně ne. Samozřejmě jsme si před zápasem pokecali a popřáli si navzájem hodně štěstí, ale že bychom se nějak špičkovali a hecovali se, to ne. Hlavně jsme se bavili, jak se nám život ve Švédsku líbí a jak se daří našim rodinám.“

To je i moje další otázka. Zvykl jste si vy i rodina lehce na život ve Švédsku?

„Hrozně lehce. Jsem hrozně šťastný jak já, tak i moje rodina. Jsem nadšený z mentality lidí, z jejich pozitivního přístupu i z maximální profesionality okolo hokeje.“

Kde tam bydlíte?

„Já i všichni spoluhráči bydlíme v Ängelholmu, kde hrajeme i domácí zápasy. Malé městečko severně od Helsingborgu, které je pro nás naprosto ideální. Žije tam asi čtyřicet tisíc lidí, ve městě je milá, přátelská nálada. Pro život s malou dcerou jsme si nemohli přát lepší místo.“

Z vašeho osobního hlediska pro vás musí být nezvyk časté střídání s brankářským kolegou Christofferem Rifalkem.

„Vlastně ani ne. Christoffer je skvělý gólman, což dokazuje to, že je ve švédské nominaci. Jasně, chci chytat co nejvíce, ale když se nám daří a tým vyhrává, tak není důvod se nestřídat. Já nešel do Švédska s tím, že tam dorazím a všichni si sednou na zadek. Program je tam poměrně náročný, takže je běžné, že se brankáři točí. A když tým šlape, tak jedině dobře.“

Ptám se hlavně proto, že v minulé sezoně jste v Liberci chytal prakticky všechny zápasy.

„Z mého pohledu to byla v Liberci možná až trochu extrémní situace. To se dnes už moc neděje, že by brankář odchytal sám takovou nálož. Ve Švédsku už vůbec ne, tam má každý tým opravdu dva výtečně gólmany a ty podle potřeby střídá.“

V tabulce brankářské úspěšnosti švédské ligy jste na šestém místě. Považujete to jako důkaz vašeho dobrého startu?

„Upřímně, já tyhle statistiky vůbec nesleduju, dozvídám se je až teď od vás. Jediná statistika, která je pro mě podstatná, je ta, že jsme na druhém místě. Z osobního pohledu je vždy co zlepšovat a snažím se o to, ale jsem hlavně rád, jak si stojíme v tabulce.“

Roman Will v sezoně 2019/20 Zápasy 9 Výhry 6 Prohry 3 Procentuální úspěšnost 91,91 % Průměrně obdržených branek na zápas 2,13