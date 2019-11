Krejčík září v Oulu. Co čeká od Finů a jak se těší na exhvězdu Edmontonu? | iSport.cz

Myslíte, že Finsko může nějak zásadně změnit svůj styl?

„Neřekl bych, zase to bude hodně o bruslení. Musíme se na ně dobře připravit, bude to určitě rychlý zápas. Nemyslím si, že by nás měli ale právě tímhle překvapit.“

Vyhráli jste ve Švédsku 3:1. Narostlo tím sebevědomí?

„Tohle nás povzbudilo určitě hodně. Máme i díky tomuhle výsledku potřebný sebevědomí, které je důležité.“

Švédsko se snažilo za každou cenu kontrolovat puk. Finsko bude vyžadovat na české beky jiné nároky?

„Budou si to nahazovat, chodit za puky. Tady to bude trochu jiné v obranném pásmu. Švédi se snaží dávat takové ty krátké nahrávky, tohle se teď změní, Fini budou chtít rychle do středního pásma a začnou si házet puky za nás, napadat nás.“

Krejčík čeká od Finů velké tempo: Budou si to nahazovat

Narazíte i na spoluhráče Puljujärviho, který odmítl hrát v Edmontonu a čeká na výměnu v NHL. V Oulu se nejproduktivnějším hráčem. Je hodně nebezpečný?

„Daří se mu. Je skvělý hráč, velký, silný, má dobrou střelu. Určitě si na něj musíme dát pozor. Ale nebudete jenom o něm. O něčem svědčí, že mají v sestavě několik mistrů světa. Zlepšují se, v Bratislavě se semkli bez kluků z NHL, hráli tam hrozně dobrý hokej, skvěle napadali.“

Švédsko vyhrálo MS v letech 2017 a 2018, Finsko teď na jaře. Vládnou teď Evropě oni?

„Rok od roku to máte jiné, týmy jsou na mistrovství vždycky trochu odlišné. Je ale vidět, že tady práci odvádí dobře, hlavně mají z čeho vybírat, těží z obrovské základny. Když vidím mladé kluky, kteří ve finské lize nastupují? Někteří už jsou rovnou hotoví hráči.“

Má Finsko v sobě pořád takové to DNA, že skočí na led a prostě jezdí?

„Nějaké zvyky z minulosti tam jsou. Řeknete Finsko a každý vám hned vypálí, že je to samé bruslení. Podle mě je to nastavené i tou ligou, která je hodně rychlá.“

A jaké je vlastně české hokejové DNA?

„My jsme ti vychcánci. (usměje se) Šikovnost v nás je, vždycky si radši nahrajeme, než abychom nesmyslně vystřelili od mantinelu. Ale hlavně teď chceme podruhé vyhrát. Určitě to není o tom, že si jdeme zahrát. Doufám, že si dojdeme v sobotu i pro druhé vítězství.“