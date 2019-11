Češi se přesunuli do Helsinek. Na finský tlak se změnami, bude i v brance | iSport.cz

PŘÍMO Z HELSINEK | V pátek dopoledne si dal národní tým trénink ve Švédsku, přesunul se na letiště a hurá směr Helsinky. Společně s českou partou vyrazila do Finska i švédská parta, která ve vzájemném souboji prohrála 1:3. „Udělali jsme změny, protože máme zájem, aby se všichni dostali do zápasu. Měla by nastoupit sestava z dnešního tréninku,“ hlásil asistent Robert Reichel. V sobotu se tak proti Finům (16:30) zapojí David Musil, Jiří Smejkal, Michal Kovařčík i Ondřej Beránek.

Jediným otazníkem je v tuhle chvíli pouze pozice brankáře. Jisté pouze je, že by neměl chytat Roman Will, kterému skvěle vyšlo utkání se Švédy. „Bude změna,“ suše pronesl Reichel. Volba padne na jednoho z dvojice Marek Langhamer, Karel Vejmelka.

Finsko se doma chce vytáhnout, nabušilo svoji soupisku 15 mistry světa z Bratislavy. „Myslím, že to bude hodně bruslivý zápas. A co si pamatuju z minulé sezony, tak obzvlášť doma šli do toho hodně agresivně. Napadají ve třech hráčích, přijde od nich velký tlak a půjdou po nás. My budeme muset rychle otáčet hru a z těch rychlých akcí chodit do protiútoků. Myslím, že jsme schopni to hrát. Zhruba víme, co nás bude čekat,“ rozpovídal se směrem k sobotnímu soupeři Robert Reichel.

V prvních dvou českých útocích žádná změna nebude. Pohromadě tak zůstávají bratři Zohornové i první formace, kde šlapala spolupráce Jana Kováře s Andrejem Nestrašilem a Michalem Řepíkem.

„Kovin skvěle na ledě vidí, přemýšlí, najde správného hráče. Je to o tom, že se nesmíte ale zároveň bát hrát svůj hokej. Znám to, pokud od někoho čekáte hrozně moc, pořád mu dáváte puk, taky to není dobře. Každý si musíme odvádět svoji práci, dát do toho kus ze sebe,“ uvědomuje si Nestrašil.

Před odletem do Helsinek se na tréninku český tým věnoval hodně přesilovkám. Dvě speciální formace se střídaly v pravidelném režimu. První, druhá, první, druhá a zase. Několikrát si vyzkoušely svůj vzorec. Pětka, která stála, si většinou v hloučku vysvětlovala, co je potřeba udělat jinak, lépe, rychleji.

„Je to klíčová věc, která může rozhodnout zápas. Se Švédy jsme měli jen dvě, padl z nich jeden gól. A hned v té první přesilovce tam byla velká šance, kterou jsme nevyužili. Musíme na tom stavět a věřím, že i to složení by mohlo fungovat,“ dodal asistent Robert Reichel.

Předpokládaná sestava

Langhamer (Vejmelka) - Šustr, Jeřábek, Moravčík, Krejčík, Zámorský, D. Musil, Pyrochta, Galvas - Nestrašil, Jan Kovář, Řepík - H. Zohorna, T. Zohorna, R. Zohorna - Jaškin, Sedlák, Smejkal - M. Kovařčík, Filippi, O. Beránek.