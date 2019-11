W+L: Nový pár pro Evropu (a možná pro MS). Jak cepuje Orct gólmany? | iSport.cz

Roman Will v létě odešel z Liberce do švédského Rögle, kde je zatím velmi spokojený • Barbora Reichová (Sport)

Reprezentační gólman Roman Will chytá kotouč do své lapačky • Pavel Mazáč / Sport

Bylo jedno, jestli se na Karjala Cupu postavil do branky Roman Will, nebo Marek Langhamer, zářili oba. • Koláž iSport.cz

První ohromil, druhý učaroval. Bylo jedno, jestli se na Karjala Cupu postavil do branky Roman Will, nebo Marek Langhamer, zářili oba. Přitom do téhle chvíle odchytali v národním týmu dohromady jediný zápas. Soupeři měli problém a Češi jistotu. „Potvrdili, co jsme do nich vkládali. Mám radost, že se rozšiřuje špička brankářů, kteří mohou připadat v úvahu pro mistrovství," pochvaluje si trenér gólmanů Zdeněk Orct. Nová stabilní dvojka? Může být.