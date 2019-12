Bombarďák Gulaš: Formu si chci přenést do nároďáku, ale jsem realista | iSport.cz

Nezastavitelný. V extralize z něj jde strach, pro brankáře i beky je noční můrou. Teď se bude snažit, aby se mu dařilo i ve čtvrtek. Právě v Plzni odehraje zápas s Finy na úvod ruského turnaje Channel One Cup.

Jaká jsou očekávání?

„Chceme vyhrát, určitě budu krásná kulisa. Skvělý zápas s Finy, co víc si přát? Dá se říct, že před domácími fanoušky. Takže já si ten zápas hodně užiju.“

Jak vlastně vznikla dohoda, že v rámci akce Channel One Cup odehrajete jenom tento zápas?

„My jsme se s trenérem (Milošem Říhou) domlouvali dost dopředu, v tu dobu jsem ještě nevěděl, jak to celé dopadne. Zápasů je hodně, vždycky může přijít zranění. My jsme navíc v tu dobu nevěděli, jestli ještě nebudeme hrát Ligu mistrů. Takže to dopadlo takhle. Jsem každopádně rád, že si můžu v Plzni zahrát. Jak se to bude vyvíjet v sezoně dál, teprve uvidíme. V mém věku je třeba, aby drželo zdraví, teď nějak klape. Nechci víc předpovídat.“

Jste nažhavený, že si přenesete skvělou formu?

„Zápas si chci užít, mám z toho každopádně obrovský respekt. Jako z každého utkání v národním mužstvu. Utkání jsou na jiné úrovni. Chci podat co nejlepší výkon, pomoct týmu k vítězství.“

Je vůbec reálné si i v národním týmu udržet průměr téměř dva body na zápas?

(směje se) „Uvidíme ve čtvrtek. Extraliga je ligová soutěž, národní mužstvo je na jiné úrovni. Je potřeba mít i hodně zkušeností, protože se to musí trochu sehrát i s nimi. Sám jsem zvědavý. Přál bych si, abych přenesl herní pohodu z extraligy do nároďáku, ale jsem realista.“

Vnímáte, že je to speciální? Hrát doma?

„Když jsem viděl, že se bude hrát v Plzni, tajně jsem si přál, že bych si ten zápas rád zahrál. I proto jsem rád, že jsme se s trenéry domluvili, že můžu nastoupit. Chci si ho užít a vyhrát.“

Kouč předesílal, že byste potom odehrál celé únorové Švédské hry. Je to tak?

„To je těžké teď říct. Je to až za dva a půl měsíce, doba je dlouhá, taky jsme se o tom tak bavili, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Když se člověk podívá na program, nebude žádná přestávka. Může přijít zranění, únava, všechno se může podepsat na další nominaci.“

Nemrzí vás, že si nezahrajete s Tomášem Mertlem, dvorním plzeňským centrem?

„To se musíte zeptat trenéra, on dělal nominaci. (usměje se) Jsou tady všichni hráči zkušení, myslím si, že se udělá velice kvalitní sestava. Určitě budeme chtít navázat na předešlý turnaj, který byl velice dobře odehraný.“

Sledoval jste vítěznou Karjalu v televizi?

„Ano, koukal jsem.“

Naposledy jste si zahrál za reprezentaci na šampionátu v Bratislavě, přijde vám, že už je to dávno?

„Naopak, přijde mi to jako předevčírem. Nevím, čím to je, ale čím jsem starší, sezona utíká čím dál rychleji. Možná je to i tím, že je docela úspěšná. Člověk je vždycky řád, když se daří. Určitě si budu chtít přenést pohodu do národního mužstva.“

Čím to je, že se vám tak daří?

„V Plzni se cítím komfortně. Tým šlape, jak má, táhneme za jeden provaz, daří se nám otáčet i zápasy, které se pro nás vyvíjejí nepříznivě. Takže to se potom odráží i na individuálních výkonech. Cítím se dobře.“

Co říkáte na svoje body? Máte to našlápnuté exkluzivně…

„Nechci to moc sledovat. I když cítím trošku tlak z vaší strany, že se o tom pořád píše. Rekordy a tak… Snažím se to eliminovat, kdybych si to připouštěl, rychle by to skončilo a utnulo by se to. Odráží se to i od výkonů týmu, pohybujeme se ve vodách, v jakých chceme. Herní pohoda je ideální. Potom to klape i individualitám. Přál bych si, abychom v tom pokračovali.“

Už koukáte směrem k mistrovství? Nebo raději ne, protože těch zklamání jste v reprezentaci zažil spoustu?

„Jsem už takhle vycvičený, opravdu jsem toho zažil dost a nechci se koukat dopředu, to nemá v mém případě smysl. Uvidíme, jak se to celé vyvine. Utíká to hodně rychle, zatím se daří. Ale může přijít rychlý útlum, nebo překážka. A může se to zabrzdit.“

Před turnajem Karjala jste vtipkoval, že nemáte formu. Teď už ji máte?

(usměje se) „To jsem říkal trenérovi trošku s nadsázkou, on to pustil ven. Forma se odvíjí i od zdravotního stavu, takhle jsem to myslel. Trošku jsme se v tom nepochopili. Teď se budu snažit, abych herní pohodu přenesl do reprezentace. Aby byli všichni spokojení. I já.“

Jaké to je se s národním týmem usídlit ve stejné kabině, v níž působíte v klubu?

„Ani jsem nevybaloval. Přijeli jsme včera z Třince a maséři mi vzali bágl. Bylo příjemné přijet na národní mužstvo a už jsem měl vybalené všechny věci.“ (usměje se)