Češi se musí obejít na Channel One Cupu bez Hyky a Birnera. Jsou zranění | iSport.cz

Šestadvacetiletý Hyka, který absolvuje po návratu ze zámoří první sezonu v KHL v barvách Čeljabinsku, přišel kvůli zranění již o listopadový turnaj Karjala. Nyní se zranil znovu, a to v pondělním duelu s Novosibirskem. „Zápas nedohrál, utrpěl zranění, které jeho účast neumožňuje,“ řekl ČTK tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Stejně nakonec dopadl i třiatřicetiletý Birner, který byl sice v pondělí na srazu na západě Čech, ale místo dnešního dopoledního tréninku zamířil do nemocnice. „Má lehčí zranění jako následek střetu z posledního extraligového zápasu. Pobolívá ho to a jel na kontrolní vyšetření do nemocnice. Je tam nějaký problém, takže s námi nepocestuje ani do Ruska k pokračování turnaje v Moskvě,“ přiblížil Zikmund.

Jednu změnu už museli trenéři udělat v pondělí. Zraněného karlovarského útočníka Jakuba Fleka nahradil liberecký Radan Lenc. Úplně fit nejsou další náhradníci Tomáš Fořt a Jiří Smejkal, z dopředu oznámeného seznamu tak zůstali mezi útočníky k dispozici už jen Beránek a Šimon Stránský (Vítkovice). Volba o tom, kdo zacelí mezeru po Hykovi s Birnerem, padla na třiadvacetiletého Beránka, jenž zasáhl do hry i na Karjale.

„V tuto chvíli je to tak, že dalšího hráče už by trenéři nepovolávali, k dispozici mají včetně dodatečně povolaných hráčů celkem 15 útočníků. Ale definitivně jasno bude v tomto směru až ve středu, jakmile bude celý výběr pohromadě,“ uvedl Zikmund.

Sekáč už se připojil k týmu, další zástupci z KHL by se měli zúčastnit až středečního tréninku.

Nominace českých hokejistů na Channel One Cup v Plzni a Moskvě (12.-15. prosince):

Brankáři: Šimon Hrubec (Kunlun/KHL; 8 zápasů), Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 4), Roman Will (Rögle/Švéd.; 3),

obránci: Marek Hrbas (Mladá Boleslav; 13 zápasů/0 branek), Michal Moravčík (Plzeň; 32/1), Filip Pyrochta (Kometa Brno; 15/0), Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL; 49/5), Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 15/1), Jakub Krejčík (Kärpät Oulu/Fin.; 93/3), Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.; 39/4), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 9/1), Ondřej Vitásek (Chabarovsk/KHL; 37/2),

útočníci: Radan Lenc (18/3), Tomáš Filippi (oba Liberec; 42/4), Lukáš Rousek (6/0), David Tomášek (oba Sparta Praha; 24/6), Hynek Zohorna (30/2), Tomáš Zohorna (oba Chabarovsk/KHL; 94/15), Lukáš Sedlák (Čeljabinsk/KHL; 3/1), Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 8/1), Milan Gulaš (Plzeň; 53/6), Martin Zaťovič (Kometa Brno; 68/17), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 10/0), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 58/10), Dmitrij Jaškin (Dynamo Moskva/KHL; 33/9), Andrej Nestrašil (Magnitogorsk/KHL; 27/5), Jiří Sekáč (CSKA Moskva/KHL; 54/5).