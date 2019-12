Říha litoval ztraceného vedení: Hráči byli asi přemotivování, pak znejistěli | iSport.cz

Dva body berete?

„Na začátku zápasu bych takový výsledek bral, protože jsme nastoupili proti mistrům světa a Finům se venku hraje přeci jen líp než doma, kde byli na listopadové Karjale pod větším tlakem. První třetinu jsme odehráli perfektně, hráli jsme jednoduše a na střely jsme ji vyhráli 15:7. Chodili jsme do předbrankového prostoru a dostávali jsme do něj puky. Finové si s tím nevěděli rady.“

Co se stalo potom?

„Ustoupili jsme od toho a sami jsme jim nabídli, aby nás začali přehrávat. My jsme vymýšleli, hráli jsme po koutech, nešli jsme tolik do předbrankového prostoru a pouštěli jsme střední pásmo. Tím jsme Finy trošku dostali na koně. A ve třetí třetině přišly dvě chyby, které jsme neměli udělat. To nás stálo tři body.“

Co říkáte na výkon plzeňského snajpra Milana Gulaše?

„Bylo na něm vidět, jakou má zkušenost. Byl jedním z našich nejlepších hráčů. Vždycky dobře přečetl situaci a ostatním ukazoval, jak by se to mělo hrát.“

Jak hodnotíte útočníka Lukáše Sedláka, který se trefil dvakrát?

„Dal vítězný gól. Myslím si, že všichni hráči pracovali, bylo ale vidět, že jsou trošku přemotivovaní. Z touhy vyhrát byli trošku nervózní. Chtěli jsme předvádět hokej jako na Karjale, ale před fantastickým plzeňským publikem byli hráči trochu zaražení a znejistili. To byla i příčina vyrovnání.“

Soupeř ze dvou přečíslení dal dva góly. Jinak jste byl spokojený s obrannou činností?

„Nebylo to tak důsledné jako při Karjale. Tentokrát to mohlo vycházet z toho, o čem jsem mluvil. Z přemotivovanosti a toho, že jsme se rychle dostali do vedení. Všichni pak chtěli rozhodnout a dát gól.“

Kdo bude po Milanovi Gulašovi kapitánem v Moskvě?

„Proti Rusům to bude Martin Zaťovič.“

Jak moc vás těší, že v sezoně zůstáváte neporaženi?

„Samozřejmě. Finové jsou mistři světa a mají silné mužstvo. Ukázali to od stavu 1:3, když začali rychle bruslit a předvedli velmi dobré kombinace. Nemůžeme čekat, že jim dáme 5:1 nebo 6:1, takové mužstvo v Euro Hockey Tour není. Druhou a třetí třetinu jsme ale měli ustát a rozhodnout.

Co jste říkal na atmosféru?

„Byla fantastická. Tady v Plzni je vždycky dobrá.“