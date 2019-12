Gulaš po další výhře: Práce má smysl. A snad na šampionátu už vyjde placka | iSport.cz

Kdekoliv se objevil, byl kolem něj frmol. Slyšel největší ovace před zápasem, potom i při vítězné děkovačce. „Užil jsem si to se vším všudy,“ vykládal reprezentační kapitán Milan Gulaš po výhře 4:3 nad silnými Finy, světovými šampiony. Na ledě byl hodně cítit, krásně přihrál na úvodní gól. Do Moskvy už ale podle plánu nepocestuje. „Na dva volné dny se opravdu moc těším,“ říkal extraligový král.

Jak jste si zápas celkově užil?

„Bylo to fantastické. Skvělá kulisa, škoda, že nám utekly tři body. Měli jsme to výborně rozehrané. Ale myslím si, že dva body zůstaly na správné straně.“

Hodně mrzí, že Finové stáhli dvougólové manko?

„My jsme hráli první třetinu, jak jsme si řekli, bylo to podle plánu. Potom jsme ale trochu povolili, Fiňáci se do toho dostali a pak už bylo těžké pro nás chytnout tempo. Jsou to kvalitní hráči, padlo jim to pár minut před koncem. Nedá se nic dělat, ale zase jsme to otočili, což je super. Vstup do turnaje není vůbec špatný.“

Není vám líto, že už nebudete dál s týmem v Moskvě?

„Jsem rád, že si odpočinu, protože program byl opravdu náročný. Na dva dny volna se opravdu moc těším.“

S Martinem Zaťovičem jste si v útoku sednuli, že?

„Známe se strašně dlouho, také z mládežnických reprezentací. I po osobní stránce si rozumíme, takže v tom problém nebyl. Martin je skvělý hráč, vždycky se přizpůsobí komukoliv. I dneska to bylo vidět. Měli jsme tři dny na souhru, takže to nebylo moc. Ale myslím si, že to nebylo špatný.“

Navíc jste mu krásně přihrál na první gól, potěší taková luxusní asistence?

„O tomhle signálu jsme se bavili, hrajeme to i v Plzni. Zaťo je v tom místě velice zkušený, dává plno gólů. Takže jsme si říkali, že kdyby se škvírka otevřela, že to zkusím. A hned v první a jediné přesilovce jsme toho využili. Takže určitě dobrý start.“

Navíc jste si mohli užít ovace zaplněného stadionu, fanoušci si vyžádali na děkovačku celý tým. To vás také muselo potěšit.

„My tady v Plzni vždycky chodíme po utkání na vítězné vlny. Takže jsem si to užil se vším všudy. Zápas jsem chtěl zvládnout tak, abych já a hlavně trenéři byli spokojení. Chtěl jsem podat co nejlepší výkon, abych pomohl týmu. Vstup do turnaje je to dobrý, myslím, si, že nás to nakopne do dalších zápasů.“

Vnímal jste, že to byl mimořádný zápas pro vás?

„Jak už jsem říkal, moc jsem si to užil. Přijedete na národní tým, cítíte tu energii z hráčů. Všichni se na to těší, máte skvělé spoluhráče, je to opravdu kvalitní hokej a takových zápasů je v sezoně hrozně málo. Podobná utkání mám hrozně rád, ještě k tomu navíc doma. Je moc příjemné si zrovna tady obléct národní dres a zahrát si před skvělými fanoušky.“

Národní tým v sezoně vyhrál i počtvrté. Co na to říkáte?

„Je to strašně důležité v tom, že se všichni utvrdí v tom, že práce, která je nastolená, funguje. Už i na šampionátu v Bratislavě to bylo kousek od medaile. Vím, že to pořád mrzí hodně kluků. Určitě i vedení. Tohle je dobrý vstup i proto, aby byla dobrá příprava na další mistrovství a z něj se konečně přivezla nějaká placka.“

Vy už tušíte, jak to bude s vámi? Pokud jde o další reprezentační starty?

„Vůbec bych to nechtěl řešit. V mém případě to nemá smysl, jsem z toho vycvičený. Uvidíme, jak mi to půjde, jaké bude zdraví. V mém věku může přijít blbé zranění, pak se to všechno zhatí. Uvidíme. Nechci předbíhat.“