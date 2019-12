Hrubec o Kunlunu: NEJ rozhodnutí! Blond manželka je v Číně za hvězdu | iSport.cz

Z Chabarovsku do Moskvy, do Prahy, do Plzně. Teď zase zpátky do Moskvy, kde se od jedné hodiny národní tým poměří s domácí sbornou. Brankář, který se úspěšně vrhnul do vlastního charitativního projektu, si na nedostatek pobytu v letadlech nemůže stěžovat. Ale zvládá to s grácií.

Čím to?

„Musím říct, že jsem zatím v pohodě. Nevadí mi to. Přelety jsou na dobré úrovni, akorát pociťuju časové posuny. Na zápas se člověk vždycky připraví, to není problém. Horší je, že se vzbudíte v noci ve tři hodiny, jste vyspalý a pak do osmi se koukáte. Najednou se má vstávat, má být snídaně, tělo by chtělo spát, tak si dáte kávu. Já mám asi štěstí v tom, že to nemusím řešit žádnými prášky na spaní.“

Opravdu ne?

„Nekoukám ani na hodinky, aby mě to zbytečně neovlivňovalo. Abych si neříkal, jak se mám cítit. Nechávám to vyloženě na tělu. Když jsem unavený, jdu si na hodinu nebo dvě lehnout.“

Už jste si na exotické angažmá zvykl?

„Napoprvé to byl úžas, překvapení. Nevěděl jsem, do čeho jdu. Teď, po pěti měsících, si myslím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí se do KHL vydat. Hlavně hokejově. Potkávám se tam i s kanadskou a americkou mentalitou, pokud jde o přístup k tréninku a k zápasům. To je něco neskutečného. Agenti mi říkali, abych byl rád, že jdu do vlastně do zámořského týmu. Nechci hodnotit, jak to chodí jinde, ale mně tohle vyhovuje.“

Cítíte se tam tedy dobře?

„Chodím do zápasů s čistou hlavou. Trenér nás nasazuje, jak se mu chce, ale tak nějak to vychází, že jeden nebo dva zápasy chytám já, podobnou porci odchytá on (Jeremy Smith). Bez ohledu na výsledek. Pravidelně nás střídají a drží nás v permanenci.“

Jak se Smithem vycházíte?

„Myslím, že na tohle mám štěstí, protože jsme si sednuli. I s trenérem brankářů. Z Třince jsem zvyklý si dělat legraci z Jardy Kameše, ale našemu kouči v Kunlunu jsem musel vysvětlit, že to nemyslím vážně, že je to sranda… A rozhodně to není útok nebo ztráta respektu vůči němu. Dělal jsem si z něj legraci, protože chytal na olympiádě v Naganu za Japonce. Říkal jsem mu, že by mohl být v jejich nároďáku na jakýmkoliv postu. V dobrém jsem si z něj trochu utahoval, on to moc nebral, protože mi posílal svoje statistiky a říkal, co děláš, já mám lepší čísla než Mike Richter! (usměje se) Já ho hned uklidňoval, že je to v nadsázce a že ho respektuju. Se Smithem se podporujeme. Přijde mi, že se navzájem tlačíme, abychom výkony šponovaly výš. Funguje nám to. I po výborném utkání se stane, že jde do akce ten druhý.“

Dokonce jste byl vyhlášený nedávno brankářem týdne.

„Je to hezké a takové zpříjemnění, ale nedával bych tomu obrovskou váhu. Něco jiného by bylo, kdyby to bylo za celou sezonu. Tohle je jen takové dílčí ocenění za jeden týden práce.“

Nebyl byste spokojenější, kdybyste nastupoval častěji?

„Tohle neřeším. Přál bych si chytat víc, to jo, ale zase musím uznat, že jsem v KHL prvním rokem. Navíc si mě vybral jenom sportovní manažer a myslím si, že moc nevěděli, jak chytám. Podle mě si mohli říkat, že u nich budu chytat jenom v případě, kdyby se Smithovi něco stalo. Proto jsem rád, jak to dopadlo a že mám tolik prostoru. I když se může zdát, že je ho málo. Šel jsem do KHL s tím, abych začal od nuly a vystoupil ze své komfortní zóny, kterou jsem měl v Česku. Chtěl jsem si znovu začít budovat jméno, pozici a zůstat v KHL co nejdéle.“

Jak vás těší, že je o vás v KHL zájem i z věhlasnějších klubů?

„To mi jenom lichotí. Jsem strašně rád, že jsem do ruské ligy šel. Přál bych si, abych ji hrál co nejdéle, protože mě to strašně baví. Je to rychlý, hráči mají kvalitu, střely jsou perfektní. Padají pěkné góly, jsou i hezké zákroky. Moc si to užívám.“

Jak to tam zvládá rodina?

„Je to pro ženu těžké, ale ona je úplně skvělá. Snaží se s malým chodit na kroužky, na dětské hřiště, aby se začlenili. Akorát je to těžké v tom, že si je Číňani neustále fotí. On je hnědooký blonďáček, moje žena je vysoká blondýna. Takže občas se stane, že přijdou s telefonem, strčí jim ho před obličem a vyfotí. Vždycky manželce říkám: Aspoň vidíš, jak vypadá slavný člověk.“ (usměje se)

Jinak asi o hokeji moc neví, že?

„Tam nikdo o hokeji nic neví. Když se o tom s někým náhodou bavím, že hraju hokej, je to těžký, protože oni pro hokej nemají ani slovo ani symbol. Musím mu říct, že hraju Ice Ball. To už mu to začne docházet a začne dělat, že mete koštětem. Tak říkám: Jo, dejme tomu…“ (usměje se)

Jak v klubu komunikujete? Vystačíte si s angličtinou?

„Anglicky se tam mluví vlastně pořád, ale v realizačním týmu mimo stadion máme Číňany. Z jejich řeči ale umím jenom základní formulky – jedna, dva, tři, ahoj, děkuji a pivo. Lidi, kteří jsou okolo nás na zimáku, jsou Rusové. No a s nimi to zvládám rusko-česky.“

A pořád s rodinou bydlíte na hotelu?

„Je to takový velký apartmán, do kterého se v pohodě vejdeme. Nechci to měnit, nemám důvod. Na zimák to mám patnáct minut. Někteří kluci sice bydlí v centru Pekingu, ale na tréninky dojíždějí hodinu a půl taxíkem. Tohle by nebylo nic pro mě, je to obrovská ztráta času.“