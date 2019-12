V KHL mi to vychází, litoval Zohorna nájezdu. Co bratr v nemocnici? | iSport.cz

PŘÍMO Z MOSKVY | Po jeho krásné ráně se národní tým dostal do vedení 3:2, proti silným Rusům ho ale neudržel, nakonec padnul po nájezdech (3:4). „Je to škoda,“ reagoval útočník Hynek Zohorna, který předešlý zápas, v němž Češi porazili v Plzni Finy v nastavení, sledoval v nemocnici s bráchou Tomášem. Ten byl právě po operaci zánětu slepého střeva. „Naštěstí už je v pohodě,“ říká o sourozenci, zároveň spoluhráči z Chabarovsku…

S Rusy jste rychle prohrávali, začátek nebyl ideální, že?

„V prvních minutách byli Rusové více vyhecovaní, bylo cítit, že dali hned dva góly a my jsme to museli zjednodušit, více bruslit. Druhá třetina byla o něco lepší, vyrovnali jsme na 2:2. Ve třetí části jsme byli o trošičku lepší, měli jsme hodně závarů, ale málo dorážek. Škoda.“

Je pozitivní, že jste obrátili z 0:2 na 3:2?

„To ano. Protože Rusáci hrají výborně, hlavně nám chtěli vrátit porážku z Karjaly. Je to škoda, že jsme to nakonec nedotáhli.“

Váš gól padl po přesné střele, jakou jste měl radost, že vám to tak vyšlo?

„Brácha (Radim) mě výborně našel, byl jsem na střelu volný, posunul mi to. Zleva byl hráč, nezbývalo mi než vystřelit na lapačku. Gólman přes toho hráče asi nic neviděl.“

Naopak nájezd vám nevyšel.

„Mám to takhle vyzkoušené z Chabarovsku. Jedu, chci to dávat takhle na lapačku, protože z osmdesáti procent mají brankáři v KHL lapačky dole a vychází to. Dneska bohužel… Celkově nás to mrzí. Super jsme ubránili oslabení v prodloužení, kluci tam padali do střel, hráli obětavě. Ale nedá se nic dělat.“

S bratrem Radimem vám spolupráce zase vycházela, že?

„Jo, docela jo, i když jsme hráli pokaždé s někým jiným. Trenéři se to snažili točit.“

Jak je třetímu do party, Tomášovi, který prodělal v Plzni operaci zánětu slepého střeva?

„Všechno v pohodě, myslím si, že to nejhorší má za sebou. Ve středu byl na operaci, ve čtvrtek mu vyndávali hadičku z nosu, protože tam měl velký zánět, takže mu to vysávali. A v neděli by ho měli pustit.“

Přišlo to zničehonic?

„V Chabarovsku už měl problémy, pět dní měl střevní potíže. Asi to moc neřešil… Až tady v Česku mu to prdlo.“

Takže naštěstí, že se to stalo doma, že?

„Určitě ano. Ještě, že jsme nebyli někde na tripu třeba v Nižněkamsku. Naštěstí to bylo v Plzni a postarali se o něj. Akorát teď to vypadá, že bude tři až šest týdnů mimo… Až po Silvestru přijede a uvidíme.“

Z toho jistě nejste nadšený, v Chabarovsku vám to šlapalo.

„Je to blbá zpráva… Docela nám to šlo. Navíc teď máme před sebou důležité zápasy, pak dlouhý trip. Uvidíme, jak se klub zachová. Jestli budou shánět jiného hráče, nebo ne.“

To byste asi nechtěl.

„To ne... I když v Rusku nikdy nevíte, je to nevyzpytatelné. Klub může mít pět cizinců, teď tam budeme čtyři. Nevím, jaké jsou plány.“

Sledoval hokej na dálku?

„Může se koukat v televizi, jistě se na nás díval. Ve čtvrtek jsem zápas s Finy sledoval s ním přímo v nemocnici, byl jsem u něho. Koukali jsme spolu. Fungoval, po narkóze byl dobrý. Hlavně že to dobře dopadlo… No a teď bude odpočívat a snad se zase brzo potkáme na ledě.“