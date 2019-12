Říha o prohře i "hymně": Ostuda. Zápas se mi vůbec nelíbil, chyběl nám lídr | iSport.cz

PŘÍMO Z MOSKVY | Nebýt hrozivého úvodu posledního zápasu se Švédy, mohlo být jeho hodnocení turnaje Channel One Cup pozitivní. Takhle byl reprezentační kouč Miloš Říha nazlobený. „Vlastními hloupostmi jsme se připravili o možnost to vyhrát,“ reagoval po porážce 1:3. Mluvil i o tom, že reprezentace postrádala lídra. A kdo ho zklamal?

Začalo to ostudou pořadatelů, kteří nezahráli českou hymnu. Pokračovalo to nevýrazným českým výkonem v úvodu zápasu, zlepšení přišlo až v poslední třetině, kdy bylo pozdě. Bylo to poprvé v sezoně, co reprezentace v utkání nezískala ani bod. Předtím pětkrát bodovala, z toho čtyřikrát vyhrála.

Takže jaké je vaše hodnocení?

„Byl to jeden z nejhorších zápasů od té doby, co jsme k reprezentaci přišli. Hlavně prvních čtyřicet minut, kdy to bylo bez nasazení, dělali jsme obrovské chyby. Když vezmu celý turnaj, tak jsme si našimi hloupostmi připravili o body ve všech zápasech.“

Co bylo špatně?

„Nasazení. Přístup. Zaspali jsme, nebruslili jsme dobře, nedohrávali jsme. Dělali jsme chyby, hráči neplnili, co jsme po nich chtěli. Z toho vyplynulo i švédské vedení 2:0, i když zase tolik střel neměli. Střelecky jsme je zase přestříleli, až v poslední třetině jsme nastoupili jako úplně jiné mužstvo.“

Takže jak celkově vnímáte moskevskou akci?

„My jsme tenhle turnaj mohli vyhrát, byli jsme lepší v obou prvních utkáních. I teď se Švédy, kdybychom v úvodu měli nasazení, jsme mohli uspět. Dojeli jsme na vlastní hlouposti a chyby, které jsme udělali ve středním pásmu, po ztrátě kotoučů. Po nedodržení taktiky. Takže ty tři body celkově z turnaje jsou pro nás málo.“

Dá se vzít něco pozitivního?

„Někteří hráči buď budou muset o sobě popřemýšlet, nebo na nich nemůžeme stavět. Sice nám chybělo pět klíčových hokejistů, kteří zůstali doma. Ti to umí vzít na sebe, zvednout. Ale tady byli další. Jaškin, Nestrašil, Sekáč. Ti by měli mužstvo vést. Od nich jsem to očekával, ale neviděl jsem to u nich.“

Hodně scházel Jan Kovář, který řídil mužstvo při vítězné Karjale?

„To je stěžejní hráč. Na přesilovku, umí dodat klid. Řekne si něco v kabině. Chyběl, ale nechceme se vymlouvat.“

Scházela hlavně jeho role lídra, že?

„Už i jeho úspěšnost vhazování, přihrávek, profesionální přístup, hokejovost. Buď to podržel, skákal do střel, dohrával hráče, chodil do předbrankového prostoru. Takže to si myslím, že chybělo. Dali jsme šanci dalším hráčům. Ti měli vystoupit, ukázat se. Když to nešlo hokejově, aspoň to měli zkusit bojovností, tlakem, bruslením. To jsme první dvě třetiny neměli.“

Dostanou další šanci, aby to napravili? Hráči jako Sekáč nebo Jaškin?

„To záleží jenom na nich. To není na nás. Myslím si, že proti Švédům měli ten prapor zvednout oni.“

Mohlo se projevit i to, že každý zápas měl jiného kapitána? A mužstvo se hodně obměňovalo?

„To taky není dobré, když někdo musí odjet, někdo jde na operaci. Postupně nám to odcházelo. Ale to může být to plus, které nám ukáže charakter dalších hráčů.“

Příště můsíme zahrát důstojně, poslední zápas se mi vůbec nelíbil

Jaké jste měl záměry se Sedlákem, který opět alternoval ve více formacích?

„My jsme chtěli tu první variantu. Mysleli jsme si, že bude první lajna Sekáč, Nestrašil, Jaškin, že nám sílou ukážou. Bylo ale vidět hned v první třetině, že měli problémy se vracet, v obraně byli pod největším tlakem, tak jsme se to přehodili.“

Takže ve vás převládají rozpaky? Než po vítězné Karjale?

„Aspoň nás to poučilo. Zase aspoň trochu půjdeme dolů, budeme přemýšlet, že musíme pracovat, že nám to nikdo zadarmo nedá. Kdybychom k tomu přistoupili zodpovědněji a nedělali jsme chyby, mohli jsme turnaj vyhrát. Ale to jsou kdyby…“

Už se vám nějak krystalizuje představa o sestavě na Švédské hry?

„Uvidíme, jak budou kluci zdraví. Máme vlastně dvě mužstva v KHL, které končí, nepostoupí do play off, a máme v nich spoustu hráčů. Využijeme i Třinec, Hradec. A nějak to poskládáme i na základě dvou turnajů, které máme za sebou. Abychom zahráli důstojně, protože ten poslední zápas se mi vůbec nelíbil.“

Co jste říkal na to, že vám nezahráli na úvod českou hymnu?

„Je to ostuda. Jako kdyby skončil turnaj, když Rusové odjeli do Petrohradu. Což asi není dobrá vizitka domácích…“

Jak vás potěšili fanoušci, kteří ji zazpívali?

„To je zase krásné. Protože aspoň jsme ji slyšeli, když nám ji nezahráli.“