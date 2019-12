Jeřábek o trapasu s hymnou: Nevím ani, čí byla. Klobouk dolů před fans | iSport.cz

Trapas na Channel One Cupu! Ruští pořadatelé pustili české reprezentaci špatnou hymnu • Michal Beránek / Sport

Trapas na Channel One Cupu! Ruští pořadatelé pustili české reprezentaci špatnou hymnu • Michal Beránek / Sport

Poslední zápas na ruském turnaji měl podivný nádech ještě před úvodním vhazováním. Českým hokejistům před zápasem se Švédy, který prohráli 1:3, nezahráli na Channel One Cupu správnou státní hymnu. Hráči v čele s kapitánem Jakubem Jeřábkem na sebe jenom nechápavě koukali. Lepší nebyl ani průběh zápasu, ve kterém národní tým na seveřany nestačil. "V poslední třetině jsme sice měli spoustu závarů, ale nepadalo nám to tam," litoval zkušený bek, který na akci převzal céčko jako třetí hráč.

Co se vám honilo hlavou, když vám před zápasem nezahráli správnou státní hymnu?

„Každý jsme na sebe koukli a musím říct klobouk dolů před fanoušky, že na to takhle zareagovali" (odzpívali hymnu – pozn. red.)

Na oplátku jste jim zaklepali hokejkami...

„Jo jo, nejdřív, že vůbec zastavili tu hymnu. Ani nevím, jaká hymna to byla.“

Začátek zápasu už tak veselý nebyl. Co vám chybělo proti Švédům?

„Od začátku jsme byli všude druzí, nehráli jsme jednoduše. Hodně se to odvíjelo od pohybu. Neměli jsme nohy a pořádně jsme začali hrát až od konce druhé třetiny. Poslední třetina už za to trochu stála, ale bohužel…“

Vypadalo to, že se ještě dokážete zvednout.

„I když jsme nehráli od začátku tak dobře, nějaké šance nebo tyčky tam byly. Je škoda, že nám tam něco nespadlo, ale asi jsme tentokrát nešli štěstí naproti od začátku. Je škoda i toho závěru, před bránou tam byla spousta závarů, ale nedopadlo to.“

Ve všech třech zápasech na turnaji jste nastoupili s jiným kapitánem. Proti Švédům jste přebíral céčko vy, navíc ne poprvé, viďte?

„Jo, už je to asi tři roky. Tam byl Honza Kovář myslím, pak jsem byl já.“

Takže jste takový ten kapitán, když to vyjde.

„Jo, vždycky když ti kluci to... (směje se) Tady je to ale úplně jedno. Škoda, že jsme zaspali začátek, ale jinak si myslím, že jsme odehráli hodně slušné zápasy a je na čem stavět.“