Smolař Flek se dočkal nominace: Byl jsem na oběšení. Snad odletím | iSport.cz

Rozhodně nechtěl nic zakřiknout, tentokrát už by si ale měl splnit velký sen. Útočník Karlových Varů Jakub Flek byl již dvakrát blízko k debutu v českém národním týmu, ale v obou případech se těsně před akcí zranil. Pozvání od Miloše Říhy dostal i nyní na Švédské hokejové hry. "Myslel jsem na to i teď. Naštěstí se to povedlo. Důvěru chci maximálně splatit," řekl stabilní člen mužstva z lázeňského města po příjezdu na sraz.

Jak moc vás těší, že se poprvé podíváte do národního týmu?

„Jsem nadšený, že to konečně vyšlo. Měl jsem jet obě akce před Švédskými hrami, ale bohužel mě vždycky zastavilo zranění. Samozřejmě jsem to měl v hlavě i tentokrát, ale dobře to dopadlo. Tak snad s týmem i odletím.“ (směje se)

Netížily vás v hlavě již myšlenky, že vám není reprezentace souzena?

„Hlavou se mi honily různé věci, především když jsem se zranil podruhé. V posledním zápase při posledním střídání s Libercem se mi to stalo. Přisedli mi tam koleno a já měl druhý den ráno odjíždět na sraz. Bohužel jsem se nepostavil na nohu, takže to už jsem byl na oběšení, jak se říká. Musel jsem to vzít tak, jak to bylo. Nechtěl jsem se tím utápět, abych potom nepodával špatné výkony. Hodně mi pomohla rodina. Chtěl jsem makat dál a znovu si říct o šanci.“

A řekl jste si, což jistě potěší, viďte?

„Opravdu jsem za to moc rád. Doufal jsem, že když budu dřív, dostanu opět důvěru. Je to pro mě splněný sen.“

Jaká jsou vaše očekávání od první reprezentační akce?

„Nechám se překvapit. Jsem hlavně šťastný, že se to konečně povedlo. Od trenérů jsem dostal důvěru, budu moc rád za jakoukoliv příležitost, kterou dostanu. Budu se snažit makat na sto procent.“

Poznal jste někoho po příchodu do kabiny?

„S některými kluky se znám z extraligy. S Kubou Jeřábkem se známe z Plzně, kde jsme spolu působili v mládeži. Někoho neznám vůbec, ale určitě jsem nepřišel do neznámého prostředí. Minimálně půlku znám.“ (usmívá se)

Premiéra v reprezentaci se jistě neobešla bez příspěvku do klubové pokladny. Je v Karlových Varech draze?

„To tedy je. Venca Skuhravý si to určuje podle toho, jak se vyspí. Rozhodně to nebude nejlevnější. (směje se) Pro mě ale bude radost to zaplatit.“

S čím byste se v neděli nejraději vrátil ze Stockholmu?

„S prvním místem. (usmívá se) Já mám vždycky ty největší cíle. Chtěl bych se vrátit s dobrým týmovým úspěchem, což je u mě na prvním místě a také s pocitem, že jsem předvedl kvalitní výkon, za který bych ještě někdy mohl dostat šanci.“