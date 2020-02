Proti Švédům s Willem, Flek se dočká konečně premiéry: Moc se těším! | iSport.cz

Brankářská trojice (zleva) Dominik Furch, Dominik Frodl a Roman Will na tréninku české hokejové reprezentace • facebook.com

Roman Will • Michal Beránek, Sport

Do čtvrtečního utkání proti Švédsku nastoupí v brance národního týmu Roman Will • Michal Beránek (Sport)

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Když z tréninku odešel jako první, a jeho parťák ještě chytal další minuty, bylo jasno. Do akce v roli brankářské jedničky ve večerním utkání se Švédy (od 19 hodin) naskočí Roman Will. „Pak by se to mělo otočit,“ řekl k tomu Zdeněk Orct, jenž má v reprezentaci brankáře na starost. Premiéru v národním týmu si odbude 27letý karlovarský útočník Jakub Flek. Konečně se dočká…

JakRoman Will, tak Dominik Furch mají skvělou aktuální formu, oba působí ve švédské lize. Takže se jen čekalo, na koho padne volba, že vyrukuje na domácí tým. Je to Will.

„Možná je výhoda, že oba znají švédské hráče, i když i oni mají spoustu hokejistů z KHL,“ popisuje Orct, někdejší reprezentační brankář, jenž si vybavuje, že se mu v obřím Globenu nechytalo moc dobře. „Tak doufám, že kluci to budou mít jiné,“ pousmál se Orct.

Will, opora z Rögle, se postupně vyšvihl v reprezentační stálici. „Povahově je podobný jako Pavel Francouz. Je pokorný, cílevědomý, jde si pomalu za svým cílem. Řekl bych, že tohle je jeho devíza. Hrozně příjemně vystupuje,“ popisuje trenér gólmanů.

Speciální zápas čeká útočníka Jakuba Fleka, stálici karlovarského hokeje. V klubu podává stabilně výborné výkony, ale do národního týmu ještě nenakoukl. Kouč Miloš Říha už ho chtěl zařadit na dva předešlé turnaje, ale pokaždé to zhatilo zranění. Takže den D přichází až teď. Ve 27 letech.

„Strašně moc se těším, nechci si připouštět nervozitu, protože to není dobrý. Těším se, chci podat maximálně dobrý výkon,“ popisuje hbitý útočník. Snažili se ho podpořit zkušení spoluhráči, kteří mu dávali rady: Hraj tu svoji hru!

„Zaťa (Zaťovič) s Kovárnou (Kovářem) mi říkali, ať nejsem nervózní a hlavně ať se nebojím něco udělat. Ať hraju, na co jsem zvyklý v klubu, využiju svých schopností, hlavně v bruslení. Což by mělo hlavně tady na velkém hřišti platit,“ tvrdí Flek, na kterého obří hala Globen zapůsobila.

„Je to hrozně obrovský, na to nejsem zvyklý, ještě k tomu ty červené sedačky opravdu bijou do očí. Některé reklamy jsou hodně tmavé, puk se ztrácí. Ale v pohodě. Hlavně věřím, že uspějeme,“ zdůrazňuje Flek, jediný zástupce Karlových Varů v nominaci.

Takže si uvědomuje: „Je to i reprezentace karlovarského hokeje, jak se tady předvedu.“ Jedno ví jistě. Rodina usedne k televizi a bude fandit. Dočkal se i přesto, že kvůli zranění musel předešlé dvě pozvánky odmítnout. „Jsem hrozně šťastný, že jsem důvěru dostal i potřetí. Moc si to užívám,“ tvrdí Flek.

Zápas se Švédy začíná v 19 hodin.

Jak by měli Češi nastoupit: Will - Jeřábek, Šulák, Krejčík, Mozík, Moravčík, Košťálek, D. Musil, Němeček - Řepík, Jan Kovář, Zaťovič - Lenc, Horák, M. Stránský - H. Zohorna, T. Zohorna, Hyka - D. Šťastný, R. Zohorna, Flek.