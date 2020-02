Jeřábek o fanoušcích ve Švédsku: Spíš to vypadá, že přišli do kina… | iSport.cz

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Ani jemu nemohlo uniknout, že atmosféra nebyla v hale Globen kdovíjak ďábelská. „Když to řeknu blbě, myslím si, že je to tady normální,“ popsal to trefně reprezentační bek Jakub Jeřábek, který o to víc vypichuje kulisu, která panuje při hokejových zápasech v Česku. „Tady se lidi spíš přijdou dívat jako do kina…“ Další zápas národní tým v sobotu proti Finům (od 12.30 hodin).

Takže vás nepřekvapilo, že nebylo plno? Do Globenu dorazilo 9 613 lidí, kapacita je téměř čtrnáct tisíc.

„Myslím, že tady je to normální, když to řeknu blbě. Ani atmosféra nebyla nic moc. Když jsme hráli v Leksandu v rámci Karjaly, jak jsme vyhráli 3:1, tak ani tam atmosféra nebyla žádná. Asi se přijdou spíš kouknout jako do kina.“

Čím to je podle vás?

„Myslím, že je to dlouhodobě tady, asi sem chodí až moc slušní lidi a přijdou se podívat spíš za kulturou, než si vybít nějaký emoce. Ani při posledním mistrovství světa, co jsem slyšel, to tady ve Stockholmu nebyla žádná sláva.“

O to víc si vážíte toho, jakou atmosféru dokážou vytvořit čeští fanoušci?

„Samozřejmě. To je něco jiného.“

Jak byste zhodnotil vyrovnaný zápas se Švédy, v němž jste nakonec prohráli 1:2?

„Bylo to hodně o obraně, rozhodl takový smolný gól. Chyběl nám větší tlak do brány. Ale jinak si myslím, že to nebylo špatné. Hlavně čtvrtá lajna hrála opravdu výborně, v první třetině nás, dá se říct, nastartovala. Škoda, že rozhodl jeden švédský gól.“

Vybavujete si, kdy jste naposledy zažil zápas, při němž jste nehráli jedinou přesilovku?

„Moc ne, ale Švédové jsou doma a víc bych se k tomu asi nevyjadřoval.“

Jak se vám hrálo s Liborem Šulákem?

„Dobrý. Víme, co od sebe chceme, je to výborný bruslař, takže spoustu situací nám oběma usnadní.“

Táhne ho to hodně dopředu, museli jste ladit, kdo zůstane vzadu?

„Ne. Myslím si, že je to oboustranné. Většinou tam s námi byl Honza Kovář, který výborně čte hru. To od nás trenéři chtějí, abychom byli aktivní, takže to bylo super.“