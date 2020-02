Flek po premiéře mezi elitou: Nechtěli jsme hrát ustrašený hokej | iSport.cz

Do čtvrtečního utkání proti Švédsku nastoupí v brance národního týmu Roman Will • Michal Beránek (Sport)

Jak jste si jinak první reprezentační utkání užil?

„Hodně. Ale ten konec mi trochu zhořknul, protože bohužel jsme dostali gól na 1:2 pět minut před koncem. I když jsme tam měli šance potom, abychom to vyrovnali, tak se to nepovedlo.“

Jakou hlavní zkušenost si z toho odnášíte?

„Celkově, co se tady děje. Je radost sledovat ostatní kluky při hře. Snažím se od nich co nejvíce učit.“

Bylo důležité, že vám vyšlo hned první střídání, kdy jste si ve čtvrté formaci počínali odvážně?

„Určitě ano, chtěli jsme na ně vstoupit aktivně, což se nám povedlo. Potom se nám podařilo vstřelit branku, to nám dodalo sebevědomí. Splnili jsme si, co jsme si řekli, že chceme hrát. Povedlo se to.“

Byl to fofr?

„Byl to velký fofr. Oproti extralize jsou hráči šikovnější, nechci nikoho urazit, ale hlavně se hra tady hrozně rychle otáčí. Vyhodíte puk a jejich bek na nic nečeká, švihne to na křídlo a zase se to valí proti vám. Takže fičák to byl velký.“

Ale jak jste přihrál na gól, to jste udělal velmi zkušeně.

„Nechtěli jsme hrát ustrašený hokej, protože když se člověk bojí a má strach nebo se bojí, že něco zkazí, právě to většinou zkazí. Chtěli jsme hrát jednoduše, hodit si do pásma, potom po nich lítat. Zezačátku se nám to dařilo. Pak nás párkrát zavřeli, ale to je hokej.“

Věříte, že postupem času, až nasbíráte reprezentační zkušenosti, se ještě více otrkáte?

„Nervozita nějaká byla, i když jsem si ji nechtěl extra připouštět. Ale byly situace, kdy jsem si nedovolil úplně to, co v klubu. Nechtěl jsem nic pokazit, některé situace byly řešené ukvapeně. Ale věřím, že to přijde a snad jsme odvedli dobrý výkon, byť se prohrálo.“

Co jste říkal na to, že jste nehráli jedinou přesilovku?

„To jsem docela koukal. Nevím, jestli to můžu říct, některé zákroky byly hraniční, ale nepísknuli to. Museli jsme se s tím popasovat.“

Jak na vás působila obří hala?

„Úplně jsem to nevnímal, to spíš bylo při tréninku, kdy mi přišlo, že strop je hrozně vysoký, rudé sedačky byly temné, navíc se v některých reklamách puk ztrácel. Ale při zápase jsem to nevnímal. Hlava je nastavená, aby to šlapalo.“