Říha o hře bez přesilovky: Bylo to nefér! Švédové nehráli až tak čistě | iSport.cz

PŘÍMO ZE STOCKHOLMU | Tým pochválil, za něco pokáral, ale hlavně bylo cítit, že je naštvaný, že český tým nehrál jedinou přesilovku. „Bylo to nefér. Ne pro vývoj zápasu, ale proto, že Švédové až tak čistě nehráli,“ říkal český kouč Miloš Říha po porážce 1:2 na úvod Švédských hokejových her ve Stockholmu. Byl spokojený především s tím, jak Češi zvládli první třetinu.

Už na střídačce bylo vidět, jak rozhazuje rukama. Divil se, kroutil hlavou. Ale vše bylo marné. Rozhodčí byli neoblomní, žádnou hraniční situace nevyhodnotili tak, že by Češi hráli přesilovku. „Celkově si ale myslím, že Švédové postavili velmi silné mužstvo, ale my jsme to zvládli,“ vykládal trenérský bard.

Co podle vás rozhodlo?

„V útočné fázi jsme hlavně ve druhé třetině upustili od aktivity, měli jsme málo střel, chodili jsme málo před bránu a chyběla nám přesilovka, kterou jsme nedostali. Tam si myslím, že bychom rozhodli. Přesilovky nám na tréninku šly, připravovali jsme se na ně, ale bohužel jsme žádnou nedostali.“

Už při zápase bylo vidět, že jste se podivoval… Ale české fauly to byly.

„Souhlasím, že naše fauly byly, ale na druhé straně byly taky. Tolik bloků, které se dneska pískají... Tady nic. Nebo těch dohraných věcí před brankářem, jak to dohrál Jeřábek, tak oni to dohrávali pokaždé. Ale na to se nemůžeme vymlouvat, jeden gól je hodně málo. Musím kluky pochválit, do obrany jsme hráli výborně hlavně v první třetině. Pak jsme sice měli výpadek ve druhé části, ale zase jsme konec zvládli. Do třetí třetiny to bylo vyrovnané až do té chybičky, ale to je hokej. Švédové postavili velmi dobré mužstvo a myslím, že jsme to zvládli.“

Vybavujete si, kdy jste naposledy zažil zápas bez toho, abyste hráli přesilovku?

„Na téhle úrovni a za takového stavu, kdy utkání bylo nečisté? Nevím… Bylo to nefér. Ne pro vývoj zápasu, ale proto, že Švédové tak čistě nehráli.“

Už víte, jak přeházíte sestavu do dalšího utkání?

„Uvidíme. Někteří kluci nás nepřesvědčili, chceme dát šanci všem. Myslím si, že to přeházíme, aby hráli i ostatní.“

Ke konci spolu hráli bratři Zohornové, mohou se takhle představit i v dalším zápase?

„Uvidíme hlavně to, jak se bude Tomáš cítit. Ve druhé třetině toho měl strašně moc, je vidět, že mu to chybí (kvůli dlouhé pauze po operaci slepého střeva). Ale taky to zvládl, ani jsem to takhle nečekal.“

Co jste říkal na čtvrtou formaci, která odehrála výborný zápas?

„Zpočátku byla nejlepší. Pochopili, co jsme po týmu chtěli a vytvářeli si nejvíc šancí.“

Přitom jsou všichni z extraligy, takže to je pro ni dobrá vizitka?

„Myslím si, že to s ní nevypadá tak špatně. Já jsem ji loni kritizoval, ale liga se hodně zvedla a dobrých zápasů je tam víc než minulý ročník. Teď už se hraje o všechno, každý může porazit každého a kvalita stoupla.“

Nebyl jste až překvapený, jak jste soupeře v úvodu přehrávali?

„Docela jo. Postavili silné mužstvo, byli na nás nachystaní a překvapilo mě, jak jsme to zvládli. Škoda, že jsme neproměnili víc šancí a neodskočili jsme, ale někteří jsou nováčci a byli trošku nervózní. Pokud bychom měli víc sebedůvěry, mohlo to být jiné. Měli jsme jednu suverénní lajnu, k ní se připojila čtvrtá. Ostatní jakoby měly obavy do útoku, aby si splnili úkoly v obraně.“

Co jste říkal na to, jak hrál Libor Šulák, který se snažil hodně útočit?

„Na náš trenérský vzhled to bylo ulítané, chtěl zvládnout všechno. Pak jsme si s ním trošku popovídali a už to bylo ono, co bychom očekávali.“