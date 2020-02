Co ukázaly Švédské hry: brankáři i pan Nezastupitelný. Pozor na fauly | iSport.cz

Čeští hokejisté oslavují branku Jakuba Fleka do ruské sítě • FOTO: Michal Beránek / Sport Solidně šlapající obrana, tradičně silní brankáři i tradičně zbytečné fauly. Čeští hokejisté zvládli Švédské hokejové hry se dvěma výhrami, tým příkladně bojoval a udržel vedení v celé Euro Hockey Tour. Co všechno předposlední turnaj před MS v hokeji 2020 ukázal?

Okleštěný tým se držel I když mužstvo nebylo v nejsilnějším složení, omluvenky byly znát, tak hráči, kteří se dostali do výběru, předvedli na ledě maximum. Chtěli dokázat: I my to umíme! Tým se držel velmi dobře, hrál nad možnosti. Jasným lídrem byl Jan Kovář, v současnosti pan Nezastupitelný.

Na gólmany je spolehnutí Roman Will i Dominik Furch prokázali kvalitu, působení v elitní švédské lize je na nich znát. Will si drží skvělou výkonnost v národním týmu celou sezonu, Furch do něj naskočil po odmlce, ale rychle se adaptoval. V poslední době je zřejmé, že na tomhle postu Češi nemají problém.

Obrana pracovala solidně Defenziva obstála, nevyráběla žádné velké minely. Jakub Jeřábek, Jakub Krejčík nebo Michal Moravčík jsou jistoty. Po delší době se v reprezentaci objevil Libor Šulák. Také on zahrál, co se od něj čekalo. Skvělý bruslař zezačátku lítal až moc, pak se zklidnil.

Spasitel Košťálek V sezoně se zdálo, že mu reprezentace není souzená. I před švédskou akcí si do něj kouč Miloš Říha rýpnul, že si myslí, že se zase omluví… Ovšem sparťanský bek Jan Košťálek to vzal jako motivaci, proti Rusům trefil prodloužení vteřinu před koncem! Prokázal střeleckou formu z extraligy.

Pozor na fauly Je to obehraná písnička. Češi dlouhodobě na mezinárodní úrovni mívají hodně faulů. I na Švédských hrách to bylo znát. Což o to, oslabení šlapalo dobře, ale znáte to. Čím více faulů, tím se kupí únava hráčů, kteří v oslabení nastupují. A ještě jedna věc – lépe by mohly fungovat přesilovky.