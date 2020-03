Česká sestava: jak by vypadal ideální tým ze všech nejlepších hráčů? | iSport.cz

Na posledním mistrovství světa měl český národní tým docela blízko ke svému ideálu. Ale přece to ještě nebylo ono. Deník Sport dal dohromady tým, jak by aktuálně vypadal, kdyby byla k dispozici všechna esa a nikdo neseděl na marodce. Výsledek? Má cenu s ním počítat a neškrtat ho ze Světového poháru. Projděte si ideální výběr české reprezentace!

Jak by mohla vypadat ideální sestava české reprezentace?

Jak by mohla vypadat ideální sestava české reprezentace? • FOTO: koláž iSport.cz

Silná česká jednička v NHL není, to je trochu problém. Francouz ale v Coloradu ukazuje velké možnosti, Rittich by mohl zaskočit. Třetího brankáře jsme chtěli z Evropy a s lapačkou vlevo.

PAVEL FRANCOUZ (Colorado/NHL) DAVID RITTICH (Calgary/NHL) ROMAN WILL (Rögle/Švédsko)

Od chvíle, co odešel Šimek do NHL, v reprezentaci nehrál. Ale v San Jos hraje s Burnsem, tím pádem jeho defenziva musela jít nahoru. A Šustr hraje v Evropě skvěle, na svoji výšku má skvělý pohyb.

Zamračený vousáč Gudas sem prostě patří a nějaké zlo před vlastní brankou potřebujete. Jeřábek by v páru byl ten se silnější rozehrávkou. Má i svoje zkušenosti se zámořím, hodí se.

ÚTOK

DAVID PASTRŇÁK (Boston/NHL) - DAVID KREJČÍ (Boston/NHL), ONDŘEJ KAŠE (Boston/NHL)

Pvní dva k sobě? Není o čem, to prostě musíte naštelovat. Nejlepší český střelec a nejlepší český mozek v NHL. Kaše je možná nejpodceňovanější Čech v NHL, láká ho vyzkoušet s nimi.

JAKUB VORÁČEK (Philadelphia/NHL) - TOMÁŠ HERTL (San Jose/NHL) - JAKUB VRÁNA (Washington/NHL)

Vrána je výjimečný střelec a pro takového střelce musíte najít lajnu. Co takhle? Skvělý nahrávač a pracant Voráček, plus Hertl, který umí úplně všechno a vyrostl ve velkou osobnost.

DOMINIK KUBALÍK (Chicago/NHL) - JAN KOVÁŘ (Zug/Švýcarsko) - MARTIN NEČAS (Carolina/NHL)

Třetí útok a třetí snajpr na křídle, tady je zabiják Kubalík. Kovář je nejlepší český hráč mimo NHL, navíc silný lídr, jasné spojení. A centr Nečas na křídle? V Carolině tam je taky. Dodá další nápady.

PAVEL ZACHA (New Jersey/NHL) - RADEK FAKSA (Dallas/NHL) - ONDŘEJ PALÁT (Tampa/NHL)

Samozřejmě potřebujete silné defenzivní útočníky, my je vyskládali do jednoho útoku. Tihle tři by měli jasný úkol, brát soupeři energii, vyhrávat buly, proto dva centři Zacha a Faksa. Góly? Bonus.

DMITRJ JAŠKIN (Dynamo Moskva/KHL)

Dovedete si představit lepšího žolíka, než vazouna s třiceti góly v KHL? Může vylepšit levé křídlo v první lajně, nebo tvrdost uplatnit ve formaci číslo čtyři. Nevešli se Simon, Frolík, Nosek, Chytil ani Kämpf.