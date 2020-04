Jaromír Jágr a reprezentace: první gól na MS dal v roce 1990! | iSport.cz

2013. V dresu New Jersey se Jaromír Jágr přišel představit společně s Patrikem Eliášem do redakce deníku Sport. • Archiv deníku Sport

Finskem to začalo. A Finskem to i skončilo. Právě dnes je to třicet let od doby, kdy Jaromír Jágr vstřelil svůj premiérový gól na mistrovství světa. Psal se duben 1990 a osmnáctiletý mladík, hrající ve slavném útoku s Holíkem a Reichlem, se trefil proti severskému výběru. „Moc si to nevybavuju. Ale vím, že hlavně Albi (Reichel) tehdy hrál parádně,“ zapátral Jágr krátce v paměti pro iSport.cz. Poslední trefa v rámci MS přišla v roce 2015, kdy ve vyprodané aréně v Praze rozhodl čtvrtfinále také s Finy.

V brance Dominik Hašek. Na střídačce uznávané kapacity: Pavel Wohl a Stanislav Neveselý. V útoku matadoři jako Jiří Hrdina, Libor Dolana nebo Tomáš Jelínek.

A také slavná formace talentů. Jaromír Jágr, Robert Reichel, Robert Holík. Zatímco dva zbylí členové už dávno dali kariéře sbohem, osmašedesátka i v osmačtyřiceti letech stále udivuje. Tehdy na šampionátu ve Švýcarsku bylo Jágrovi osmnáct, stejně jako Reichlovi (ten devatenáctiny oslavil v červnu). Už devatenáctiletý v tu dobu byl Holík, protože je stejně jako Reichel ročník 1971. Jágr se narodil v únoru 1972.

Jágr se střelecky prosadil ve druhém utkání, kdy Československo hrálo s Finy. Byl to gól na 3:1, kdy pohotově poslal odražený puk do brány. Hrdina a spol. vyhráli 4:2. Ve finské bráně v tu chvíli stál Jukka Tammi.

„To už si ani nevzpomínám, jak přesně to bylo. Už je to dávno,“ reagoval do telefonu.

Už tehdy bylo každopádně zřejmé, že právě tahle trojka teenagerů to jednou dotáhne hodně daleko. „Hlavně Albi hrál na mistrovství parádně. To si dobře pamatuju,“ vzpomíná Jágr na litvínovského parťáka, který se dostal do All Star Teamu celého šampionátu.

„V osmnácti letech, navíc na mistrovství! A my dneska máme problém, aby nějaký mladý kluk si zahrál přípravný zápas za nároďák,“ říká Jágr. Reichel byl vybrán mezi elitu turnaje spolu s kanadským útočníkem Stevem Yzermanem a Rusem Andrejem Chomutovem. Nejlepším brankářem byl Hašek.

„Albi dal dva góly hned v prvním utkání proti Američanům, že jo?“ správně si legendární útočník vybavil duel, v němž Čechoslováci rozdrtili zámořského soupeře 7:1. Reichel celkem v deseti utkáních pobral 11 bodů (5+6).

V sestavě Finů, kteří prohráli 2:4, tehdy nechyběl ani útočník Raimo Summanen, později trenér, jenž Jágra vedl krátce v Omsku. „Tak už vím, proč po mně v Rusku tak šel!“ směje se Jágr. Finský chlapík byl totiž zvláštní povahy a jeho vztahy s hráči byly velmi komplikované. I proto se musel kontroverzní kouč ze Sibiře předčasně pakovat.

Jágr se na mistrovství trefil celkem třikrát (dvakrát proti Švédům) a k tomu přidal dvě asistence. Mužstvo Ve Švýcarsku vybojovalo bronzové medaile, o pár měsíců později Jágra jako pátého v pořadí draftoval Pittsburgh a vlasatý útočník se vydal dobýt zámořskou NHL. Zpátky do Kladna se vrátil jako druhý nejproduktivnější hráč historie (1921 bodů – 766+1155) ve 1733 zápasech.

Na mistrovství světa se slavný útočník představil po Švýcarsku ještě devětkrát, v letech 2005 a 2010 se radoval z titulu. Naposledy si na světovém šampionátu zahrál v roce 2015, kdy před vyprodanou a jásající arénou v Praze rozhodl čtvrtfinále s Finy. Kruh se tím symbolicky uzavřel. První a poslední gól na vrcholné akci vstřelil právě tomuto soupeři.

Ve 43 letech byl tehdy vyhlášený nejužitečnějším hráčem celého turnaje a stal se nejstarším hráčem v historii, kterému se to podařilo. Medaile z toho ale nebyla, Češi, vedení koučem Vladimírem Růžičkou, následné dva zápasy nezvládli a skončili čtvrtí.

Teď se v osmačtyřiceti chystá na další profi sezonu. Tentokrát po pádu z extraligy s Rytíři na prvoligovou…